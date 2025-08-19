Bloomberg: Președinția SUA ar putea prelua 10% din Intel

Administraţia Trump discută posibilitatea achiziţionării unei participaţii de 10% în producătorul american de cipuri Intel, potrivit agenției Bloomberg, care citează oficiali de la Casa Albă şi surse apropiate subiectului, transmite News.ro.

Planul ar presupune transformarea în acţiuni a unor granturi de finanțare primite de companie prin programul U.S. Chips Act, mișcare ce ar veni în sprijinul sectorului strategic al semiconductorilor. Intel a primit 0,9 miliarde de dolari pentru producția de chip-uri cu uz comercial și militar și are posibilitatea sub legea din 2022 să împrumute 11 miliarde de dolari.

Preşedintele Donald Trump s-a întâlnit pe 11 august cu directorul general al Intel, Lip-Bu Tan, aflat la conducerea companiei de doar şase luni şi responsabil cu redresarea acesteia.

Acțiunile Intel au crescut cu 12% în ultima săptămână – Intel va primi sub o formă sau alta sprijin guvernamental

Administrația americană caută modalități de recapitalizare și revigorare a Intel. Presa din Taiwan scria în debut de august că admistrația Trump a solicitat guvernului din Taiwan achiziția de către Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) a unei participații de 49% în producătorul de chip-uri american Intel, în schimbul unui acord comercial cu tarife vamale mai mici.

Donald Trump a promovat în ultimele luni parteneriate de miliarde de dolari între guvern şi companii din sectoare critice precum semiconductori şi metale rare, inclusiv o înţelegere cu Nvidia şi un aranjament cu MP Materials pentru asigurarea resurselor strategice.

Sprijinul financiar federal ar putea oferi Intel timp suplimentar pentru a-şi revigora divizia de producție semiconductori, care înregistrează pierderi, însă analiştii atrag atenţia că problemele companiei rămân mai degrabă legate de un plan de produse nesatisfăcătoare şi dificultăţi în atragerea clienţilor în contextul competiției cu Nvidia.

