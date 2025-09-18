Întârzierea la decontarea concediilor medicale s-a redus cu doi ani: S-a ajuns în august 2024; 10% din medicii controlați, sancționați

Întârzierea la plata de către stat a concediilor medicale s-a redus cu doi ani și, în momentul de față, cele mai vechi deconturi datează din august 2024, a declarat președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, Horațiu Moldovan (foto), miercuri seara, la TVR.

„Dacă anul trecut CNAS era în urmă la plata concediilor medicale cu aproximativ 3 ani, s-a reușit, în momentul de față, să fim cu plățile la nivelul lunii august 2024, deci s-a recuperat mult, cu excepția a două județe plus Bucureștiul. Am fost foarte ferm cu colegii din casele de asigurări de sănătate”, a spus Horațiu Moldovan.

Conform datelor oficiale, Casa a plătit anul trecut aproximativ 4,5 miliarde de lei.

Anul acesta, în perioada ianuarie – iunie, angajatorilor le-au fost decontate concedii medicale în valoare de 2,8 miliarde de lei, arată execuția bugetară, sumă ce însemna în anii anteriori totalul anual.

Restanțele statului pentru concediile medicale erau la începutul anului de peste 4,1 miliarde de lei, iar la sfâșitul lunii februarie obligațiile de plată se situau deja la 4,2 miliarde, în timp ce bugetul total acordat pentru anul în curs este de 4,5 de miliarde de lei.

Din date se observă, de asemenea, că marja dintre restanțele de la începutul anului și bugetul anual alocat este infimă, în condițiile în care după numai două luni din 2025 s-au mai adăugat obligații neplătite de 100 de milioane de lei, iar în luna ianuarie s-au făcut plăți totale de aproape 327 de milioane de lei, la acest capitol.

Evoluția aceasta semnificativă a restanțelor are loc pe fondul unor deficite în creștere la Sănătate. Execuția bugetară din luna ianuarie consemna deja un deficit al Fondului Național Unic de Sănătate de 2,065 de miliarde de lei.

„Valoarea totală a obligațiilor de plată include atât sumele restante din anii anteriori, cât și obligațiile noi înregistrate pe parcursul anului, având în vedere fluxul continuu al concediilor medicale. Astfel, valoarea obligațiilor de plată la începutul și sfârșitul fiecărui an reflectă atât plățile restante, cât și plățile pentru indemnizațiile de concedii medicale acordate în anul respectiv”, conform metodologiei Casei.

Mai puține concedii medicale, după declanșarea verificărilor

Numărul concediilor medicale nejustificate a scăzut atât în comparație cu anul 2024, cât și cu intervalul mai – august din 2025, anterior declanșării verificărilor la nivel național și a intrării în vigoare a noilor măsuri.

Reamintim că de la 1 august 2025 se aplică modificările privind plata concediilor medicale acordate pentru boala obișnuită (cod indemnizație 01), modificări prevăzute de Legea 141/2025, care duc la micșorarea cuantumului. Una dintre schimbările operate în cadrul măsurilor de corecție bugetară prevede că procentul care se aplică la baza de calcul a concediului medical crește odată cu numărul de zile de concediu, ajungând la 75% din baza de calcul (așa cum se acorda anterior datei de 1 august pentru boala obișnuită) de abia din a 15-a zi de concediu pentru incapacitate temporară de muncă.

De asemenea, a fost introdusă plata contribuției de sănătate pentru la concediile medicale, cu câteva excepții

„Din punct de vedere financiar, există o scădere a numărului de concedii medicale nejustificate sau fără fundament medical, atât în anul 2025 față de anul 2024, dar, foarte interesant, există o scădere cu aproape 20% a numărului de concedii medicale din cumulat din luna mai versus august. Deci, odată cu măsurile legislative pe care împreună cu colegii le-am adoptat în luna iulie, de exemplu, o dată cu controalele la nivelul unităților sanitare sau la nivelul acelor cabinete unde erau eliberate un număr crescut de concedii medicale, iată că acest fenomen începe să se reducă și e un lucru încurajator, spun eu. Urmărim fenomenul în continuare, vom verifica în continuare situația”, a explicat săptămâna aceasta ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete.

”Concediile medicale fără fundament medical, așa-numitele concedii medicale fictive, încep să scadă. La o primă analiză există deja o economie de peste 100 de milioane, bani care se orientează către alte programe de sănătate”, a mai spus ministrul, la Europa FM.

10% din medicii controlați, au fost sancționați

Cu ajutorul datelor din platformă, controalele CNAS s-au putu efectua țintit, acolo unde apar anomalii în raportare, a explicat președintele CNAS:

„Am beneficat de digitalizare și am putut să mergem țintit. Am redus numărul medicilor sau furnizorilor controlați la câteva mii, iar dintre aceștia, aproximativ 10 la sută au primit sancțiuni. 300 și ceva de furnizori au primit sancțiuni”.

Controalele au confirmat multe din suspiciunile de care vorbea în iunie ministrul Rogobete, după ce s-a observat un fenomen straniu: concediile medicale sunt frecvent acordate în proximitatea weekendurilor și sărbătorilor legale, ceea ce ridică semne serioase de întrebare privind autenticitatea acestora.

Aproape o treime din totalul concediilor medicale au fost considerate suspecte, însumând peste 30 de milioane de zile libere:

„Am trimis Corpul de Control al Ministerului Sănătăţii împreună cu Corpul de Control al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate în teritoriu pentru o acţiune comună de verficare în detaliu. Nu este normal şi este complet imoral ca un sistem întreg să ia din banii dedicaţi spitalelor, din tratamentele bolnavilor şi să finanţeze vacanţele unor angajaţi care beneficiază nejustificat de concedii medicale fictive”, anunța Alexandru Rogobete.

El a făcut la vremea respectivă un apel ferm către personalul medical să nu mai elibereze concedii fără temei medical real și a avertizat că vor fi luate măsuri în caz de abateri sau suspiciuni de fraudă.

„Ne costă bani (de ordinul miliardelor de lei) şi mai grav irosim resurse indispensabile pacienţilor cu afecţiuni grave (oncologice, cardiace sau AVC) care chiar au nevoie”, a declarat ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete.