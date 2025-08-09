Întâlnirea Trump – Putin, pe 15 august în Alaska. Kremlinul a confirmat data și locul

Președintele american, Donald Trump, a anunțat că se va întâlni cu omologul său rus, Vladimir Putin, pe 15 august, în Alaska, pentru a discuta despre încheierea conflictului din Ucraina.

Liderul de la Casa Albă a făcut anunțul pe rețeaua Truth Social: „Întâlnirea mult așteptată între mine, în calitate de președinte al Statelor Unite ale Americii, și președintele Vladimir Putin, al Rusiei, va avea loc vinerea viitoare, 15 august 2025, în marele stat Alaska. Detalii suplimentare vor urma. Vă mulțumesc pentru atenția acordată acestui subiect!”.

Președintele american, care a promis în repetate rânduri că va pune capăt războiului din Ucraina, a vorbit cu omologul său rus de mai multe ori la telefon în ultimele luni, dar nu l-a mai întâlnit personal de când s-a întors la Casa Albă.

În urma întâlnirii pe care Putin a avut-o miercuri la Moscova cu emisarul special al SUA, Steve Witkoff, președintele american Donald Trump, care marțea trecută a cerut Rusiei ultimativ să oprească în zece zile războiul în Ucraina, a vorbit despre progrese la negocierile ruso-americane asupra conflictului din Ucraina și a anunțat o posibilă întâlnire între el și Putin, pregătirea acestei întâlniri fiind confirmată de președintele rus.

„Vecini apropiați, cu o graniță comună”

Kremlinul a confirmat summitul, adăugând că alegerea locului pentru întrevedere ca este „destul de logică”. „Rusia și Statele Unite sunt vecini apropiați, cu o graniță comună”, a explicat consilierul diplomatic al Kremlinului, Iuri Ușakov, citat de agențiile de presă rusești, precizând că Moscova l-a invitat pe Trump să viziteze Rusia după summit.

În 1867, Rusia a vândut Alaska Statelor Unite ale Americii, pentru suma de 7, 2 milioane de dolari.

WSJ: Putin cere cedarea regiunii Donbas

Vladimir Putin a prezentat Administrației Trump săptămâna aceasta o propunere radicală pentru încetarea focului în Ucraina, cerând concesii teritoriale majore din partea Kievului și recunoașterea la nivel mondial a pretențiilor sale, în schimbul încetării luptelor, scrie Wall Street Journal, care citează oficiali ucraineni și europeni, sub protecția anonimatului.

Oficialii europeni și-au exprimat rezerve serioase față de propunerea lui Putin, care ar impune Ucrainei să cedeze regiunea Donbas, fără ca Rusia să se angajeze la mai mult decât încetarea luptelor. Oferta, pe care Putin a transmis-o miercuri trimisului special al SUA, Steve Witkoff, la Moscova, a declanșat o cursă diplomatică pentru a obține mai multe clarificări cu privire la detaliile propunerii.

Oficialii europeni și ucraineni, care au fost informați de Trump și Witkoff într-o serie de convorbiri telefonice săptămâna aceasta, au declarat că se tem că Putin folosește pur și simplu oferta ca un stratagemă pentru a evita noi sancțiuni și tarife din partea SUA, în timp ce continuă războiul.

