cursdeguvernare

Newsletter
Contact
sâmbătă

23 august, 2025

logo-conferinte-curs-de-guvernare
Facebook Linkedin Twitter Rss
Newsletter
Europa & Lumea

Întâlnirea Putin-Zelenski. Impas major anunțat de Lavrov: Președintele Ucrainei „spune «nu» la toate” condițiile Rusiei

Rss
De Dan Stancu

22 august, 2025

Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a declarat că nu există nicio agendă pentru un eventual summit între președintele rus Vladimir Putin și omologul său ucrainean Volodimir Zelenski, acuzându-l pe liderul de la Kiev că „spune «nu» la toate” condițiile Rusiei.

În cadrul emisiunii „Meet the Press with Kristen Welker” de la NBC, Lavrov a declarat că Putin a afirmat clar că este pregătit să se întâlnească cu Zelenski pentru a discuta un posibil acord de încheiere a războiului din Ucraina, cu condiția să existe o agendă adecvată pentru o astfel de întâlnire, lucru care, potrivit șefului diplomației ruse, lipsește în acest moment.

„Putin este gata să se întâlnească cu Zelenski atunci când agenda va fi pregătită pentru un summit. Iar această agendă nu este deloc pregătită”, a declarat Lavrov pentru NBC, precizând că, prin urmare, nu este planificată nicio întâlnire pentru moment.


Lavrov a afirmat că Rusia a acceptat să dea dovadă de flexibilitate în privința unei serie de chestiuni ridicate de Trump la summitul SUA-Rusia de săptămâna trecută, dar a acuzat Ucraina că nu a dat dovadă de aceeași flexibilitate în discuțiile cu Trump și aliații europeni care au urmat la Washington, scrie Reuters.

„El (Trump) a indicat clar – a fost foarte clar pentru toată lumea că există mai multe principii pe care Washingtonul consideră că trebuie acceptate, inclusiv neaderarea la NATO (a Ucrainei), inclusiv discutarea problemelor teritoriale, iar Zelenski a spus nu la toate. El a spus chiar nu, așa cum am spus, la anularea legislației care interzice limba rusă. Cum putem să ne întâlnim cu o persoană care se preface că este un lider?”, a adăugat șeful diplomației ruse.

Președintele Ucrainei a reacționat de lângă șeful NATO, la Kiev

Volodimir Zelenski, care a declarat că nu doreşte să „ofere în dar” Rusiei niciun teritoriu, a afirmat vineri că Moscova face tot posibilul pentru a împiedica întâlnirea dintre el şi Putin.

Într-o conferinţă de presă comună cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, la Kiev, Zelenski a anunţat că au discutat despre garanţiile de securitate pentru Ucraina oferite de alte state. Garanţiile ar urma să fie similare cu articolul 5 din Tratatul NATO, care consideră un atac asupra unui membru al alianţei ca un atac împotriva tuturor. „Acesta este începutul unui efort mare şi nu este uşor, deoarece garanţiile constau în ceea ce partenerii noştri pot oferi Ucrainei, precum şi în ceea ce ar trebui să fie armata ucraineană şi unde putem găsi oportunităţi pentru ca armata să-şi menţină puterea”, a spus Zelenski.

Președintele american Donald Trump, care dorește să-i aducă pe președinții rus și ucrainean la aceeași masă, a declarat joi, într-un interviu telefonic, că va ști mai mult „în următoarele două săptămâni” despre șansele de pace în Ucraina.


„Aș spune că în următoarele două săptămâni, vom ști într-un fel sau altul. După aceea, s-ar putea să fie nevoie să adoptăm o abordare diferită”, a declarat președintele american, fără a oferi detalii, în cursul interviului acordat prezentatorului Todd Starnes, care l-a întrebat dacă va fi pace.

(Citește și: Ce înseamnă concret ”Garanțiile de securitate pentru pace în Ucraina”, cum s-ar putea aplica și cu ce poate contribui România)

***

Google New Urmărește-ne pe Google News
Rss
Articole recomandate:

Etichete: , , ,

citește și

Toată lumea merge cu Zelenski: Lista liderii marilor puteri europene care merg în SUA la discuțiile dintre președintele ucrainean și Donald Trump

 

LIVE / Summit-ul Trump-Putin – încep să apară informațiile. Ce ar putea urma?

 

Vladimir Putin, dispus să înghețe linia frontului din Herson și Zaporojie, în schimbul regiunilor Donețk și Luhansk, dar nu renunță la cerința privind rezolvarea cauzelor profunde ale războiului

lasă un comentariu

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

toate comentariile

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

articole categorie

cursdeguvernare

Facebook Linkedin Twitter Rss
Opiniile prezentate pe acest site, precum și comentariile la articole cad în responsabilitatea exclusivă a autorilor.

©Copyright - SC Varianta Media SRL

Citește și:

Alarmă nouă: Scădere bruscă a gradului de ocupare – în cel mai mare ritm de după pandemie. Industria – victima principală. IT-ul pierde și el 30.000 de joburi. Către ce se îndreaptă piața muncii? O comparație cu statele UE

Chestiunea
O nouă realitate în economia României se strecoară printre datele

Lucrăm momentan la conferința viitoare.

Îți trimitem cele mai noi evenimente pe e-mail pe măsură ce apar:
Abonează-te la noutăți