Întâlnirea Putin-Zelenski. Impas major anunțat de Lavrov: Președintele Ucrainei „spune «nu» la toate” condițiile Rusiei

Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a declarat că nu există nicio agendă pentru un eventual summit între președintele rus Vladimir Putin și omologul său ucrainean Volodimir Zelenski, acuzându-l pe liderul de la Kiev că „spune «nu» la toate” condițiile Rusiei.

În cadrul emisiunii „Meet the Press with Kristen Welker” de la NBC, Lavrov a declarat că Putin a afirmat clar că este pregătit să se întâlnească cu Zelenski pentru a discuta un posibil acord de încheiere a războiului din Ucraina, cu condiția să existe o agendă adecvată pentru o astfel de întâlnire, lucru care, potrivit șefului diplomației ruse, lipsește în acest moment.

„Putin este gata să se întâlnească cu Zelenski atunci când agenda va fi pregătită pentru un summit. Iar această agendă nu este deloc pregătită”, a declarat Lavrov pentru NBC, precizând că, prin urmare, nu este planificată nicio întâlnire pentru moment.

Lavrov a afirmat că Rusia a acceptat să dea dovadă de flexibilitate în privința unei serie de chestiuni ridicate de Trump la summitul SUA-Rusia de săptămâna trecută, dar a acuzat Ucraina că nu a dat dovadă de aceeași flexibilitate în discuțiile cu Trump și aliații europeni care au urmat la Washington, scrie Reuters.

„El (Trump) a indicat clar – a fost foarte clar pentru toată lumea că există mai multe principii pe care Washingtonul consideră că trebuie acceptate, inclusiv neaderarea la NATO (a Ucrainei), inclusiv discutarea problemelor teritoriale, iar Zelenski a spus nu la toate. El a spus chiar nu, așa cum am spus, la anularea legislației care interzice limba rusă. Cum putem să ne întâlnim cu o persoană care se preface că este un lider?”, a adăugat șeful diplomației ruse.

Președintele Ucrainei a reacționat de lângă șeful NATO, la Kiev

Volodimir Zelenski, care a declarat că nu doreşte să „ofere în dar” Rusiei niciun teritoriu, a afirmat vineri că Moscova face tot posibilul pentru a împiedica întâlnirea dintre el şi Putin.

Într-o conferinţă de presă comună cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, la Kiev, Zelenski a anunţat că au discutat despre garanţiile de securitate pentru Ucraina oferite de alte state. Garanţiile ar urma să fie similare cu articolul 5 din Tratatul NATO, care consideră un atac asupra unui membru al alianţei ca un atac împotriva tuturor. „Acesta este începutul unui efort mare şi nu este uşor, deoarece garanţiile constau în ceea ce partenerii noştri pot oferi Ucrainei, precum şi în ceea ce ar trebui să fie armata ucraineană şi unde putem găsi oportunităţi pentru ca armata să-şi menţină puterea”, a spus Zelenski.

Președintele american Donald Trump, care dorește să-i aducă pe președinții rus și ucrainean la aceeași masă, a declarat joi, într-un interviu telefonic, că va ști mai mult „în următoarele două săptămâni” despre șansele de pace în Ucraina.

„Aș spune că în următoarele două săptămâni, vom ști într-un fel sau altul. După aceea, s-ar putea să fie nevoie să adoptăm o abordare diferită”, a declarat președintele american, fără a oferi detalii, în cursul interviului acordat prezentatorului Todd Starnes, care l-a întrebat dacă va fi pace.

***