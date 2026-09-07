Întâlnirea președintelui Zelenski cu emisarii lui Donald Tump: optimism, dar probabil că ”războiul va continua și la iarnă”

Războiul cu Rusia „la acest moment” probabil că va continua și în această iarnă, a declarat duminică președintele ucrainean Volodimir Zelenski, după discuțiile purtate la Kiev cu emisarii președintelului Donald Trump.

Atât Steve Witkoff, din partea SUA, cît și președintele Zelenski au prezentat într-o lumină optimistă conculziile discuțiilor bilaterale, însă niciunul nu a prezentat un progres concret în ceea ce privește încheierea războiului cu Rusia.

Steve Witkoff, partenerul de afaceri al președintelui Trump și ginerele lui Trump, Jared Kushner, au vizitat pentru prima dată Kievul, la o zi după ce purtaseră discuții cu Vladimir Putin la Moscova.

Noi discuții cu SUA și partenerii europeni

„Sperăm din tot sufletul că vom putea ajunge la acorduri cu partenerii noștri americani și contăm pe sprijinul partenerilor noștri europeni dacă războiul continuă și la iarnă – și așa pare în acest moment,” a declarat Zelenski care a adăugat că Ucraina va purta discuții și cu SUA, Franța și Germania, dar nu a oferit alte detalii.

Liderul ucrainean, care a mai solicitat o întâlnire cu Putin, și-a reiterat apelul pentru o întâlnire între lideri care ar putea rezolva problemele teritoriale. Moscova se opune acestei idei înainte ca negocierile de pace să avanseze suficent de mult.

Trimișii americani au prezentat Ucrainei propuneri noi și „mai eficiente” privind încheierea războiului cu Rusia, potrivit unui înalt oficial prezidențial ucrainean. „Nu mai este la fel ca înainte. Acum este mai eficient”, a declarat oficialul anonim pentru France-Presse după discuțiile cu Zelenski. „Negocierile continuă. De fapt, aceasta este cea mai importantă parte. Acum sunt trei aliați.”

„De aceeași parte”

Steve Witkpff a declarat la finele misiunii la Moscova și Kiev că ambele părți trebuie să facă compromnisuri pentru încetarea războiului.

„Credem că avem ingredientele neceare pentru a ajunge în acel punct”, a spus el. „Am avut o discuție foarte constructivă, substanțială, importantă și suntem foarte încurajați și așteptăm cu nerăbdare să continuăm acest lucru atât timp cât este nevoie”

Iar Jared Kushner a adăugat: „Sperăm că această misiune a adus noi modalități de a progresa. Cred că am învățat multe din această călătorie.” Witkoff și Kushner au călătorit în regiune în speranța de a reînvia eforturile administrației Trump pentru încetarea celui mai grav conflict din Europa de la al Doilea Război Mondial.

O altă rundă de discuții între emisarii SUA și președintele Zelenki a urmat în prezența reprezentanților Marii Britanii, Franței șoi Germaniei.

Volodimir Zelenski a spus că este recunoscător că europenii sunt prezenți, adăugând: „Suntem cu toții de aceeași parte”.

„Planuri de pace substanțiale”

Un oficial al Casei Albe a declarat pentru AFP că la Moscova, mediatorii americani au „discutat planuri substanțiale care vor fi anunțate în următoarele săptămâni”.

Fără a oferi mai multe detalii, Kremlinul a declarat că americanii au „prezentat o serie de idei privind posibile căi către o soluționare a conflictului”.

Însă președintele rus Vladimir Putin le-a spus emisarilor americani că este „încrezător” că va putea prelua întregul Donbas pe câmpul de luptă, dacă Ucraina nu acceptă condițiile puse de Kremlin.

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