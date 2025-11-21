Întâlnirea premierului cu vicepreședintele CE pentru coeziune și reforme – discuții despre strategia specifică pregătită, în viitorul cadru financiar multianual, pentru Europa de Est

Premierul Ilie Bolojan a discutat vineri cu Raffaele Fitto, vicepreşedinte executiv al Comisiei Europene pentru coeziune şi reforme, despre PNRR şi despre flexibilizarea viitorului Cadru Financiar Multianual, astfel încât să fie adaptat nevoilor specifice fiecărui stat membru.

Pentru statele membre din Europa de Est, Comisia doreşte implementarea unei strategii dedicate relansării economice, întăririi capacităţii de apărare şi combaterii dezinformării.

Întâlnirea de la Palatul Victoria a avut loc în marja ”Conferinţei la nivel înalt privind viitorul politicii de coeziune”.

”Pentru România este esenţial să menţinem stabilitatea politică, să reducem deficitul şi să absorbim fondurile europene. Politica de coeziune a fost şi rămâne un instrument important în sprijinul creşterii economice, al convergenţei şi dezvoltării regiunilor noastre. Susţinem continuarea reformelor şi investiţiilor, însă acestea trebuie să fie adaptate realităţilor din fiecare stat membru. Salut iniţiativele Comisiei Europene de a continua procesul de flexibilizare şi simplificare legislativă şi cred că este un lucru foarte bun ca instrumentele financiare europene să răspundă nevoilor regiunilor şi noilor priorităţi strategice”, a declarat, în cadrul întâlnirii, premierul Ilie Bolojan, citat într-un comunicat al Guvernului.

Ilie Bolojan a apreciat soluţiile identificate în urma acestui dialog pentru a răspunde provocărilor actuale ale ţării noastre legate de constrângerile bugetare şi reducerea deficitului.

”Vicepreşedintele executiv al Comisiei Europene pentru coeziune şi reforme a subliniat că este important dialogul deschis pe care Comisia îl are cu Guvernul României pentru implementarea PNRR, a politicilor de coeziune şi a priorităţilor strategice reflectate printr-o atenţie sporită acordată Europei de Est în proiecţiile privind Cadrul Financiar Multianual. De asemenea, a subliniat că este important ca în viitoarea politică de coeziune să fie reflectate priorităţile privind consolidarea capacităţilor de apărare, a investiţiilor în energie, transporturi, politici de locuire şi gestionarea eficientă a resurselor de apă”, se mai arată în comunicatul de rpesă.

Raffaele Fitto a menţionat că, pentru statele membre din Europa de Est, se doreşte implementarea unei strategii dedicate relansării economice, întăririi capacităţii de apărare şi combaterii dezinformării.

Prim-ministrul Bolojan a subliniat că echipa guvernamentală rămâne angajată în dialogul cu instituţiile europene, în contextul discuţiilor privind viitorul Cadru Financiar Multianual, şi deschisă să susţină acele soluţii care acoperă interesele directe ale regiunilor europene, într-un mod adaptat specificului fiecărui stat.

”Deosebit de importante pentru România sunt relansarea economică şi recâştigarea încrederii cetăţenilor, fără de care va fi foarte greu să facem reforme”, a afirmat prim-ministrul Ilie Bolojan.

Conferinţa la nivel înalt privind viitorul politicii de coeziune: ”Coeziunea 2027+: un factor de stimulare a dezvoltării pe termen lung, a competitivităţii economice incluzive şi a rezilienţei în întreaga Europă”, desfăşurată la Bucureşti, potrivit Guvernului, ”consolidează demersurile României pentru o viitoare Politică de Coeziune puternică, care să rămână principala politică de investiţii structurale pe termen lung a UE, în sprijinul unei dezvoltări armonioase şi eliminării decalajelor de dezvoltare”.

