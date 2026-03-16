Întâlnirea Donald Trump – Xi Jinping ar putea fi amânată – Președintele american, concentrat pe conflictul cu Iranul

Întâlnirea propusă de Donald Trump cu omologul său chinez, Xi Jinping, nu este în pericol, dar ar putea fi amânată, întrucât președintele SUA rămâne concentrat pe conflictul cu Iranul, a transmis, luni, Casa Albă.

Donald Trump ar urma să se deplaseze în China în perioada 31 martie – 2 aprilie pentru o întâlnire foarte așteptată între liderii celor două cele mai mari economii ale lumii, scrie Reuters.

„Nu cred că întâlnirea este în pericol, dar este foarte posibil ca aceasta să fie amânată”, a declarat purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, în cadrul emisiunii „Fox & Friends” de la Fox News.

Leavitt a afirmat că, în cazul în care vizita va fi amânată, Casa Albă va anunța în curând noile date. „Responsabilitatea principală a președintelui în acest moment, în calitate de comandant suprem, este de a asigura succesul continuu al Operațiunii Epic Fury, așa cum o face 24 de ore din 24, 7 zile din 7, aici la Casa Albă și aici, acasă. Așadar, așteptăm cu nerăbdare să anunțăm aceste date foarte curând”, a spus ea.

China şi Statele Unite „rămân în comunicare” pe tema unei vizite a lui Donald Trump, anunţă luni Ministerul chinez de Externe, după ce preşedintele american a anunţat că şi-ar putea amâna viitoarea vizită la Beijing din cauza Războiului din Orientul Mijlociu.

Un purtător de cuvânt al ministerului, Lin Jian, s-a ferit însă să vorbească despre presiuni exercitate de către Donald Trump pentru ca China să ajute, împreună cu alte ţări, la deblocarea Strâmtorii Ormuz. „China şi Statele Unite rămân în comunicare pe tema vizitei preşedintelui Trump în China”, a declarat Lin Jian.

El a reiterat apelul Beijingului la o încetare a războului. „China îndeamnă încă o dată toate părţile să înceteze imediat operaţiunile militare. să evite orice nouă escladare a tensiunilor şi să împiedice ca tulburările regiojnale să aibă un impact mai important asupra dezvltării economice mondiale”, a cerut într-o conferinţă de presă obişnuită Lin Jian.

***