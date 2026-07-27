Înmormântarea senatorului republican Lindsay Graham devine summit diplomatic: Trump se întâlnește marți cu Zelenski și Netanyahu la Washington. Pe agendă – războiul cu Iranul, sancțiunile împotriva Rusiei și negocierile pentru Ucraina

Înmormântarea senatorului republican Lindsay Graham, decedat în urmă cu câteva săptămâni la 71 de ani în urma unei disecții de aortă, se transformă într-un eveniment diplomatic în contextul vizitei la Washington a multor lideri de state și de guverne, inclusiv a președintelui Ucrainei Volodimir Zelenski și a premierului israelian Benjamin Netanyahu.

Președintele Donald Trump este așteptat să se întâlnească cu ambii lideri, biroul lui Benjamin Netanyahu anunțând finalul săptămânii trecute că premierul va călători luni la Washington, „la invitația” președintelui.

„În cadrul vizitei, prim-ministrul se va întâlni marți cu președintele Trump la Casa Albă și va participa la ceremonia funerară a senatorului Lindsey Graham, un prieten al Israelului”, a transmis biroul premierului israelian într-un comunicat.

De asemenea, Casa Albă a confirmat recent că Trump urmează să se întâlnească marți cu Volodimir Zelenski.

Evenimentul amintește de înmormântarea Papei Francisc, unde președinții Trump și Zelenski s-au ”împăcat” după confruntarea publică de la Casa Albă, din februarie 2025

Graham s-a întâlnit cu Zelenski în timpul unei vizite la Kiev, cu o zi înainte de moartea sa, la 11 iulie, iar republicanul din Carolina de Sud lucra, în ultimele sale zile, la un nou proiect de lege privind sancțiunile împotriva Rusiei.

Senatorul republicat în vârstă de 71 de ani și-a dedicat o mare parte a activității legislative politicii externe, sprijinind în special Israelul și Ucraina după invazia pe scară largă lansată de Rusia în februarie 2022.

Întâlnirile vor avea loc în contextul în care războiul purtat de SUA și Israel împotriva Iranului continuă, pe fondul recentelor amenințări militare formulate de Trump și al tensiunilor tot mai mari privind transportul maritim prin Strâmtoarea Ormuz și Strâmtoarea Bab el-Mandeb.

Și războiul Rusiei în Ucraina s-a intensificat în ultimele zile. Secretarul de stat Marco Rubio s-a întâlnit, la începutul săptămânii trecute, cu omologul său rus, ministrul de Externe Serghei Lavrov, în marja reuniunii Asociației Națiunilor din Asia de Sud-Est, organizată în Filipine.

„Aceasta a fost provocarea: găsirea unei soluții pe care ambele părți să o poată accepta”, le-a declarat Rubio reporterilor prezenți la reuniune. „Am încercat și vom continua să încercăm să vedem dacă putem găsi o cale de mijloc care să permită acest lucru. Suntem pregătiți să jucăm acest rol, în cazul în care se va ivi oportunitatea”.

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