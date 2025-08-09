Întâlnire Ucraina – JD Vance – aliații din UE, în Marea Britanie, pentru coordonarea pozițiilor înaintea summitului Trump-Putin. Ce i-a alarmat pe oficialii europeni

Oficiali de rang înalt din SUA, Ucraina și mai multe state UE se întâlnesc sâmbătă, în Marea Britanie, pentru a încerca să ajungă la poziții comune înaintea întâlnirii de pe 15 august dintre Donald Trump și Vladimir Putin.

Potrivit BBC, reuniunea consilierilor de securitate americani, ucraineni și europeni va fi găzduită de ministrul britanic de externe, David Lammy, la reședința oficială din Chevening, Kent, unde vicepreședintele american JD Vance se află la începutul vacanței sale în Marea Britanie.

Ucraina și mai mulți aliați din NATO sunt îngrijorați că Trump ar putea accepta propunerile lui Putin pentru încheierea războiului fără a ține cont de pozițiile lor.

Miercuri, Trump a vorbit la telefon cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski și cu mai mulți lideri europeni pentru a-i informa despre întâlnirea lui emisarului special Steve Witkoff cu Putin la Moscova.

Două surse au declarat că Witkoff a transmis că Putin a fost de acord să pună capăt războiului dacă Ucraina acceptă să cedeze regiunile Lugansk și Donețk, ocupate în mare parte de forțele ruse de la invazie, precum și Crimeea.

Potrivit surselor, cel puțin unii dintre participanții la videoconferința cu Trump au rămas cu impresia că Putin a acceptat să renunțe la pretențiile asupra altor două teritorii ucrainene controlate parțial de Rusia: Herson și Zaporijia. Aceasta ar fi fost o concesie semnificativă față de pozițiile anterioare ale Rusiei.

Totuși, când Witkoff a avut o altă videoconferință cu înalți oficiali ucraineni și europeni a doua zi, el a declarat că Putin a fost de acord să înghețe pozițiile actuale ale Rusiei în acele regiuni. Astfel, părți importante din ambele regiuni ar rămâne sub ocupație rusă, inclusiv centrala nucleară strategică de la Zaporijia.

În cadrul ultimei conferințe telefonice, vineri, Ucraina și aliații săi au discutat posibilitatea unei întâlniri față în față pentru a încerca să coordoneze o poziție comună. „Ne-am concentrat pe coordonarea pozițiilor pentru a aduce cât mai curând posibil o pace durabilă și justă pentru Ucraina. Suntem gata să lucrăm cât mai productiv posibil pentru a salva vieți și a opri luptele”, a scris șeful de cabinet al lui Zelenski, Andrii Iermak.

Oficialii de la Kiev sunt confuzi în privința detaliilor propunerii rusești și a poziției SUA. Unul dintre ei a declarat pentru Axios că, chiar dacă Zelenski ar fi de acord cu cererile lui Putin, ar trebui să organizeze un referendum pentru o eventuală cedare de teritorii.

Trump: Vor exista schimburi de teritorii

Președintele SUA Donald Trump a menționat vineri un posibil schimb de teritorii între Ucraina și Rusia în cadrul unui viitor acord între cele două țări aflate în conflict, fără a preciza progresele înregistrate pe această temă de părțile implicate.

„Vor exista schimburi de teritorii în beneficiul fiecăreia, dar vom vorbi despre aceasta mai târziu sau mâine”, a declarat Trump, la Casa Albă, adăugând că este complicat, nu este chiar ușor”. „Vorbim despre un teritoriu afectat de lupte de peste trei ani și jumătate (…) vom recupera o parte din el”, a mai spus președintele american, fără a da mai multe detalii.

