Întâlnire Ursula von der Leyen – Nicușor Dan: România ca punct strategic pe harta reînarmării Europei. Urmează vizita șefului Consiliului European, Antonio Costa

România își dorește operaționalizarea hubului european de securitate care, conform strategiei UE pentru Marea Neagră, ar urma să fie localizat la Constanța, și a propus pentru finanțare prin instrumentul financiar SAFE două facilități – baza militară de la Mihail Kogălniceanu și Portul Constanța.

Informațiile au fost oferite chiar de președintele Nicușor Dan luni, la Constanța, în conferința de presă comună cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, aflată la finalul unui turneu în mai multe state europene.

În timp ce dictatorii lumii participă la marea adunare din China, statele UE strâng rândurile în fața amenințării ruse. Începând de vineri, șefa Executivului comunitar a vizitat Letonia, Finlanda, Estonia, Polonia, Lituania și Bulgaria. Potrivit Reprezentanței Comisiei Europene în România, vizitele sale au evidențiat „sprijinul UE pentru statele membre care se confruntă cu provocări din cauza faptului că au frontiere comune cu Rusia sau cu Belarus”.

O perioadă complicată

„Trăim o perioadă complicată, cu o presiune din partea rusă şi atunci solidaritatea europeană este importantă şi faţă de această ameninţare am discutat azi de capacitatea Europei de a se apăra, de a colabora, în sensul ăsta. Am discutat de programul ReArm (ReArm Europe, n.r.), am discutat de componenta SAFE a programului ReArm, în care România a propus deja niște proiecte, printe care Baza Kogălniceanu – în care ne aflăm azi, portul Constanța – pe care l-am vizitat azi, de asemenea”, a spus preşedintele Nicuşor Dan.

El a adăugat că SAFE o să fie şi o oportunitate de dezvoltare a industriei româneşti de apărare, pentru că vor fi echipamente care vor fi produse în România şi de asemenea o oportunitate pentru a dezvolta o infrastructură care să deservească atât zona militară cât şi zona civilă. „Suntem pe Flancul estic, adică partea de Europa cea mai aproape de Rusia şi aici avem provocări suplimentare şi suntem la Marea Neagră care este extrem de importantă pentru România şi pentru Europa. Este importantă pentru că, începând cu 2027 România o să înceapă să extragă gaz şi asta va contribui la securitatea energetică a României şi a Europei, este importantă pentru că este comunicarea cea mai simplă, cea mai direct, în momentul în care va fi sigură, între Europa şi Asia Centrală”, a precizat șeful statului.

Președintele a adăugat că a vorbit cu șefa CE și despre procesul de reconstrucție a Ucrainei, subliniind că „Portul Constanţa, care este cel mai mare port la Marea Neagră şi Dunărea care îl conectează cu Vestul Europei şi oferă o modalitate ieftină de transport, care va fi foarte utilă în momentul reconstrucţiei Ucrainei”.

Șefa CE: Participarea României la SAFE – „o veste foarte bună”

Președinta Comisiei Europene (CE) a salutat implicarea României în menținerea siguranței pe flancul estic al Alianței Nord-Atlantice. „Ajutați să menținem Europa sigură pe cale aeriană și maritimă la Marea Neagră. România este un avantaj pentru securitatea europeană și un partener cheie pe flancul estic al NATO”, a spus Ursula von der Leyen.

„Este o plăcere să mă aflu în România pentru prima dată de la inaugurarea mandatului tău. În ultima lună România a demonstrat rezilienţă impresionantă în democraţia sa, în instituţiile sale. Aţi combătut încercări de dezinformare cu succes, încercări de manipulare. Sunteţi puternici şi oferiţi un sprijin ferm pentru Moldova. Rezistaţi în faţa intimidărilor care sunt parte din jocurile Moscovei, dar asta nu face decât ca rezilienţa noastră să fie mai puternică. Şi ştim, ai vorbit şi despre situaţia de securitate, ne trebuie o creştere în investiţiile de apărare”, a adăugat preşedinta Comisiei Europene.

Ca și președintele Dan, Ursula von der Leyen a făcut câteva precizări despre participarea României la SAFE: „SAFE este un instrument în valoare de 150 miliarde de euro şi mă bucur foarte mult că 19 state s-au înscris la acest program pentru achiziţii comune, inclusiv România, şi este o veste foarte bună. În cadrul vizitei la baza navală, a fost foarte interesant să văd primele idei de proiecte ale Forţelor Navale de potenţială utilizare a împrumuturilor în cadrul SAFE. Avem subscriere completă la SAFE, este un real succes. Putem avea investiţii pentru achiziţii comune în cadrul SAFE, dar şi pentru a acorda sprijin militar Ucrainei, fie prin asigurarea capabilităţilor sau prin investirea în industria ucraineană de apărare”.

Ursula von der Leyen a adăugat că este important şi cum va fi realizată implementarea investiţii în apărare. ”Al doilea element este implementarea, bineînţeles, aşa cum am spus, şi în acest sens vom dezvolta o foaie de parcurs pe care o vom prezenta detaliat la Consiliul European cum vedem decalajele de capabilităţi, cum intenţionăm să le acoperim până 2030, cu ţinte, cu jaloane, pentru că ştim că doar atunci când le măsurăm le putem rezolva”, a explicat preşedinta Comisiei Europene.

Antonio Costa și-a început „Turul Capitalelor”

Președintele Consiliului European, Antonio Costa (foto), îi vizitază, luna aceasta, pe liderii statelor membre în țările lor, el urmând să se întâlnească la București cu președintele Nicușor Dan, pe 4 septembrie.

Acest „Tur al Capitalelor” îi va permite președintelui Costa să afle opiniile șefilor de stat sau de guvern cu privire la situația din UE și să pregătească terenul pentru viitoarele Consilii Europene și summituri internaționale.

„În următoarele trei săptămâni, voi călători prin Europa, întâlnindu-mă cu liderii UE în capitalele lor. Aceste discuții vor contribui la conturarea agendei noastre comune pentru lunile următoare. În calitate de președinte al Consiliului European, este de datoria mea să ascult și să înțeleg prioritățile tuturor liderilor, mai ales în aceste vremuri incerte. Rolul meu este de a construi consensul. Cu fiecare vizită, voi depune eforturi pentru a consolida cooperarea noastră, deoarece, în lumea imprevizibilă de astăzi, unitatea noastră este cea mai mare forță a noastră”, a declarat Antonio Costa.

În cadrul întâlnirilor sale cu liderii, președintele Costa va discuta toate prioritățile politice principale, precum și metodele de lucru ale Consiliului European. Președintele va vizita majoritatea țărilor UE între 1 și 19 septembrie.

În prima săptămână a turneului său, președintele Costa se va întâlni cu prim-ministrul Sloveniei, Robert Golob, pe 2 septembrie. Această vizită va fi precedată de participarea sa la Forumul strategic de la Bled, la 1 septembrie, unde va ține un discurs programatic. Tot 2 septembrie, președintele Costa se va întâlni cu prim-ministrul Croației, Andrej Plenković, la Zagreb. Pe 3 septembrie, el se va întâlni cu cancelarul Austriei, Christian Stocker, la Viena.

Pe 4 septembrie, Antonio se va afla în România, pentru o întâlnire cu președintele Nicușor Dan și în Bulgaria pentru o întâlnire cu prim-ministrul Rossen Jeliazkov. Săptămâna se va încheia cu întâlniri cu prim-ministrul Petr Fiala în Cehia și cu prim-ministrul Dick Schoof în Țările de Jos, pe 5 septembrie.

