Progres în discuțiile de pace pentru Ucraina: Zelenski anunță o întâlnire cu Donald Trump și spune că ”multe lucruri pot fi decise până de Anul Nou” / Axios: Trump îl va primi duminică pe Zelenski, la Mar-a-Lago

UPDATE:

Într-o discuție purtată vineri cu jurnaliștii de la Kiev, președintele Ucrainei Volodimir Zelenski a transmis că nu poate fi sigur că întâlnirea de duminică din Florida cu omologul său american Donald Trump va duce la un acord ferm, dar a adăugat că cele două părți vor încerca să „finalizeze cât mai mult posibil”, potrivit CNN.

Zelenski le-a spus reporterilor că planul de pace în 20 de puncte elaborat de oficiali ucraineni și americani este „finalizat în proporție de 90%” și că intenționează să discute cu Trump modul în care aliații Ucrainei ar putea garanta securitatea țării pe viitor.

CNN adaugă că nu există încă o confirmare a întâlnirii din partea Casei Albe. Conform CNN, anunțul lui Zelenski vine după ce acesta s-a declarat dispus la compromisuri pe unele dintre cele mai sensibile chestiuni care au blocat până acum procesul de pace mediat de SUA cu Rusia. Nu este însă clar dacă concesiile lui Zelenski vor satisface Kremlinul, mai punctează CNN.



***



Știrea inițială:



***



Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat vineri că se va întâlni în curând cu președintele SUA, Donald Trump, în cadrul eforturilor de a pune capăt războiului cu Rusia.

”Am convenit asupra unei întâlniri la cel mai înalt nivel – cu președintele Trump – în viitorul apropiat”, a anunţat Zelenski pe platforma X.



Zelenski a spus că întâlnirea vine după ce Rustem Umerov, negociatorul principal al Ucrainei în cadrul discuţiilor de pace a relatat la Kiev despre ultimele sale contacte cu partea americană.

Rustem Umerov reported on his latest contacts with the American side. We are not losing a single day. We have agreed on a meeting at the highest level – with President Trump in the near future. A lot can be decided before the New Year. Glory to Ukraine! — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 26, 2025



”Multe lucruri pot fi decise înainte de Anul Nou”, a mai scris Zelenski pe X.

O astfel de întâlnire ar avea loc după săptămâni întregi de intensificare a eforturilor diplomatice pentru a pune capăt războiului dintre Ucraina şi Rusia, notează Reuters.

Axios: Trump îl va primi pe Zelenski, duminică, la Mar-a-Lago

Totodată, oficiali ucraineni au declarat pentru publicația americană Axios că întâlnirea va avea loc duminică. Casa Albă nu a răspuns imediat unei solicitări de comentarii, dar sursele ucrainene citate de Axios au spus că președintele american îl va găzdui, duminică, la Mar-a-Lago, pe omologul ucrainean, pentru a încerca să convină asupra unui acord privind planul de pace al SUA.

Trump a declarat anterior că se va întâlni cu Zelenski doar dacă va considera că un acord este aproape.

Un oficial american de rang înalt a descris ultimele discuții cu Umerov și cu emisarul rus Kirill Dmitriev drept „pozitive și constructive”, mai arată Axios.

„Am mers cât de departe a fost posibil cu rușii și ucrainenii. Am făcut mai multe progrese în ultimele două săptămâni decât în ultimul an. Vrem să împingem mingea în poartă. Ne îndreptăm în direcția corectă”, a declarat oficialul american.

Zelenski a salutat joi „noi idei” privind pacea după discuţia cu emisarii SUA

Zelenski a oferit joi o evaluare pozitivă a unei convorbiri pe care a avut-o cu trimişi ai SUA despre cum poate fi încheiat războiul Rusia-Ucraina.

Conform BBC, Zelenski a declarat că apelul telefonic de joi cu Steve Witkoff şi Jared Kushner, care a durat aproape o oră, a adus „idei noi în privinţa formatelor, întâlnirilor şi… calendarului, despre cum să aducem mai aproape o pace reală”.

El a vorbit la o zi după ce a oferit detalii despre o versiune actualizată a unui plan de pace în 20 de puncte, convenit de trimişi americani şi ucraineni în Florida. Zelenski a spus că le-a cerut lui Witkoff şi Kushner să transmită urări de Crăciun preşedintelui american Donald Trump „şi întregii familii Trump”.

Kremlinul a declarat că analizează propunerile aduse din SUA de emisarul rus

Trump şi trimişii săi au purtat discuţii atât cu Ucraina, cât şi cu Rusia, în încercarea de a ajunge la un acord pentru încheierea războiului declanşat de invazia rusă a Ucrainei, în februarie 2022. În ultimele zile par să fi existat unele progrese, preşedintele Ucrainei lăudând „ideile bune” avansate de Witkoff şi de ginerele lui Trump, Jared Kushner.

El a admis că mai există „muncă de făcut pe chestiuni sensibile”, dar a adăugat că „împreună cu echipa americană, înţelegem cum să punem toate acestea în aplicare”.

Zelenski a mai spus că principalul negociator al Ucrainei, Rustem Umerov, totodată cel mai înalt responsabil pe probleme de securitate al ţării, „va continua discuţiile cu echipa americană”.

Kremlinul analizează propunerile SUA

În același timp, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a anunțat vineri că consilierul pentru politică externă al președintelui rus Vladimir Putin, Iuri Ușakov, a discutat la telefon cu mai mulți membri ai administrației americane după ce Moscova a primit noile propuneri ale SUA privind posibilul acord de pace. El nu a dezvăluit când a avut loc convorbirea.

Emisarul lui Putin, Kirill Dmitriev, a adus la Moscova copii ale propunerilor de pace ale SUA după o întâlnire care a avut loc la Miami în weekend, iar detaliile sunt analizate în prezent de Kremlin, a spus Peskov.

„Informațiile au fost analizate și, în numele președintelui Putin, au avut loc contacte între reprezentanții administrațiilor Rusiei și Statelor Unite”, a declarat Peskov. Acesta a adăugat că „s-a convenit continuarea dialogului”.

Când a fost întrebat cum a evaluat Kremlinul documentele primite, Peskov a spus că nu dorește să comenteze, deoarece Moscova consideră că declarațiile publice riscă să submineze negocierile.

***