Întâlnirea Trump-Zelenski. Președintele american: ”Suntem în faza finală a discuțiilor” de pace – ”Europenii vor fi implicați” în garanțiile de securitate

Președintele Ucrainei Volodimir Zelenski a fost primit duminică de către omologul său american, Donald Trump, la reședința acestuia de la Mar-a-Lago, Florida. Cei doi președinți au făcut declarații în fața jurnaliștilor și au răspuns la o serie de întrebări, după care s-au retras pentru a începe oficial discuțiile bilaterale.

Vizita delegației ucrainene, condusă de Zelenski, vine după mai multe luni de eforturi diplomatice intense ale SUA și după discuții îndelungate cu oficialii Kievului și cei ai Moscovei, negocieri menite să pună capăt războiului ruso-ucrainean, început de Rusia în februarie 2022.

De notat că Donald Trump a discutat telefonic cu președintele rus Vladimir Putin înainte de întâlnirea cu Zelenski. Trump a catalogat discuția cu Putin ca ”bună și foarte productivă”, într-o postare pe platforma sa Truth Social. Conform Kremlinului, președintele american a fost cel care a inițiat convorbirea, la fel ca la ultima vizită pentru negocieri de pace a lui Zelenski în SUA.

Cel mai important, președintele american a afirmat duminică seară că ”suntem în faza finală a discuțiilor”. Acesta a părut per total optimist în ceea ce privește semnalele venite de la Moscova privind disponibilitatea încheierii conflictului. Totodată, președintele american a spus că ”țările europene vor fi foarte implicate în ceea ce privește protecția Ucrainei”, după război.

În același timp, CNN a scris duminică că președintele Trump și oficialii administrației sale sunt pregătiți să prezinte Congresului american garanțiile de securitate pe care SUA le vor oferi Ucrainei.

Donald Trump a lăudat poporul ucrainean și pe Zelenski și a spus că ”va exista un acord de securitate puternic”

Întrebat la întâmpinarea lui Zelenski dacă crede că Putin este serios cu privire la pace de data aceasta, Trump a declarat: ”Da, cred că da – cred că amândoi (liderii) sunt. Cred că amândoi președinții vor să facă o înțelegere”.

”Cred că avem șansele unui acord – care ar fi bun pentru Ucraina și pentru toată lumea. Nu e nimic mai important. (…) Zelenski a lucrat din răsputeri și este foarte curajos – poporul lui este foarte curajos. Prin ce au trecut ei au trecut foarte puține națiuni de-a lungul istoriei”, a spus Trump.

Acesta a adăugat: ”Vom avea, cred, o întâlnire foarte bună și îl voi suna pe președintele Putin după întâlnire. Vom continua negocierile, care sunt complexe. (…) Nu avem un termen limită. Va exista un acord de securitate. Va fi un acord (de securitate) puternic, iar țările europene sunt foarte implicate acolo. Vor fi foarte implicate în ceea ce privește protecția (Ucrainei). Dar țările europene au fost foarte bune, suntem pe aceeași lungime de undă cu această întâlnire. Cu toții vor să încheiem războiul”.

Zelenski: Am tot discutat strategia pentru cum să facem totul, pas cu pas, să ajungem la pace. Această strategie o vom discuta cu președintele Trump

La rândul lui, președintele ucrainean i-a mulțumit omologului său american pentru întâlnire și pentru invitația la Mar-a-Lago și a spus că în ultimele luni au fost făcute progrese semnificative în negocierile de pace.

”Echipele noastre au lucrat mult și cred că în ultimele luni au făcut pași înainte în negocieri. (…) Echipele noastre au lucrat pe planul (de pace) în 20 de puncte, apoi au lucrat pe (capitolele) prosperitate și securitate. Planul în 20 de puncte este foarte important de discutat. Și securitatea la fel. Este foarte important că echipele noastre au discutat strategia, cum să facem totul pas cu pas să ajungem la pace. Această strategie o vom discuta (cu președintele Trump)”, a spus Zelenski, alături de Trump.

Trump: Există beneficii economice foarte mari pentru Ucraina cu acest plan de pace

Președintele american a intervenit pentru a puncta că ”există beneficii economice mari pentru Ucraina” cu implementarea acestui plan de pace, în contextul în care există un amplu plan de reconstrucție a Ucrainei.

”Există multă avuție pe care o pot avea. Au, potențial, multă avuție. Vor să înceapă și există beneficii economice foarte mari pentru Ucraina, pe care discutăm”, a afirmat Donald Trump.

Acesta a mai declarat că, acum, ”există două țări care vor să încheie acest război”.

”Poporul ucrainean vrea să îi punem capăt, poporul rus vrea să îi punem capăt – ambii lideri vor să îi punem capăt. (…) Suntem în faza finală a discuțiilor și vom vedea (cum se încheie). Altfel va continua pentru mult timp și vor muri alte milioane de oameni. Nimeni nu vrea asta”, a afirmat președintele american.

După discuția cu Zelenski, Donald Trump va avea o conversație telefonică cu liderii europeni, iar ulterior cu Vladimir Putin.

Consilier al lui Putin: Trump a fost de acord cu Rusia că un armistițiu în Ucraina ar „prelungi conflictul și ar risca reluarea ostilităților”

De notat că Yuri Ușakov, consilierul pentru politică externă al lui Trump, a susținut duminică seară, la presa rusească, că Trump a fost de acord cu Rusia că un armistițiu în Ucraina ar „prelungi conflictul și ar risca reluarea ostilităților”.

Asta ar reprezenta o revenire la poziționările de acum câteva luni, respectiv cea din Anchorage, Alaska, unde Donald Trump ar fi căzut de acord cu Putin să renunțe la obținerea unui armistițiu. Asta însemna un „mare acord” dintr-o singură mișcare, în locul unui acord de pace precedat de un armistițiu care să construiască încredere. Ulterior, după summitul Trump-Putin din Alaska și lipsa progresului în negocieri, apelurile SUA pentru un armistițiu au fost reluate.

În același timp, ca detaliu, înainte de întâlnirea Trump-Zelenski au existat zvonuri în cercurile de jurnaliști de la Kiev că exista posibilitatea unei intervenții telefonice a lui Vladimir Putin – pentru a da startul negocierilor directe între Ucraina și Rusia.

Ca idee, ultimele discuții vizează controlul teritoriilor ucrainene – în special Donbas, unde Rusia nu deține întregul Donețk – și al centralei nucleare de la Zaporojie, precum și încheierea unui armistițiu pentru facilitarea alegerilor în Ucraina și a unui referendum pentru cedarea teritoriilor către Rusia, în scopul păcii. În același timp, garanțiile de securitate ce vor fi oferite de către SUA și Europa trebuiesc convenite cu rușii, la fel cum trebuiesc convenite mecanisme de descurajare a unei eventuale noi agresiuni.

