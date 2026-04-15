Întâlnire premierul Bolojan – președintele Dan, la Cotroceni. Contextul – așteptata decizie a PSD privind rămânerea la guvernare

Preşedintele Nicuşor Dan și premierul Ilie Bolojan au avut o discuție, miercuri, la Palatul Cotroceni, în contextul așteptatei decizii a PSD privind eventuala ieșire de la guvernare.

Cei doi ar fi discutat aproximativ două ore.

Reamintim că PSD urmează să finalizeze, pe 20 aprilie, consultarea internă a celor 5.000 de membri ai partidului, cu privire la rămâne în Cabinetul Ilie Bolojan.

Preşedintele Nicuşor Dan declara la începutul lunii aprilie că are discuții săptămânale cu liderii coaliției și că o să împingă cu toate puterile ca cele patru partide pro-occidentale să continue să colaboreze.

Alexandru Muraru, 3 aprilie: Scenariul PSD este ca în prima fază să îşi retragă miniştrii din guvern. Apoi vor creşte presiunea asupra lui Ilie Bolojan

În ultima săptămână informațiile pe surse privind ieșirea PSD din coaliție s-au intensificat, iar posibila logică a mișcărilor social-democraților a fost explicat de liberalul Alexandru Muraru:

Deputatul Alexandru Muraru susţine că Planul PSD este ca în prima fază să îşi retragă miniştrii din guvern, după care să crească presiunea pentru plecarea lui Ilie Bolojan din funcţia de premier și de la conducerea liberarilor, conform deputatului Alexandru Muraru.

Liberalul consideră că planul PSD nu va reuşi, în condiţiile în care nici lovitura de palat din PNL pusă la cale de social-democraţi nu are sorţi de izbândă.

”Ăsta este scenariul lor: în prima fază vor retrage miniştrii. Dar constituţional nu se va întâmpla nimic. Portofoliile vor fi preluate de ceilalţi miniştri timp de 45 de zile. Ei mizează, însă, ca, după demisia miniştrilor, PSD să crească presiunea asupra lui Bolojan. Vor pune presiune săptămâni întregi, probabil vor pune şi pe preşedinte de a intra în acest joc. Planul PSD nu va reuşi”, a explicat Alexandru Muraru.

În opinia sa, PSD l-a transformat pe Ilie Bolojan într-un erou şi premierul a devenit în mentalul colectiv omul care face reformele în ciuda opoziţiei PSD.

”Poţi să nu fii de acord cu el, dar ştii că ceea ce vrea să facă este bine”, a precizat Muraru.

În cazul unei moţiuni de cenzură, PSD va avea nevoie de voturile AUR și este posibil să nu aibă aceste voturi.

”Cei din conducerea PSD se duc în teritoriu, dar nu le spun membrilor că există şi varianta să nu mai fie partidul lor la guvernare. Liderii PSD nu vin în ţara baronilor locali să le spună că mergem cu bucurie în opoziţie. Dacă le-ar spune asta, jumătate din acele săli ar cere să nu facă nicio mişcare”, a mai declarat Muraru.

Liberalul susţine că PSD s-a bazat şi pe varianta că preşedintele Nicuşor Dan ar agreea plecarea lui Ilie Bolojan, dar că este ”o naraţiune falsă”.

”S-au bazat şi pe o lovitură de palat în interiorul PNL, dar au reuşit să unească şi mai mult partidul împotriva lor. Ce garanţii ar avea PNL că următorul premier de la PNL, indiferent cine va fi, nu va avea aceeaşi soartă?”, a afirmat Alexandru Muraru.

Sorin Grindeanu, 14 aprilie: România are nevoie urgent de o resetare!

România are nevoie urgent de o resetare, a scris miercuri Sorin Grindeanu, pe pagina sa de Facebook, invocând ca argumente „prăbușirea economiei” și faptul că Ilie Bolojan ar lua „măsuri împotriva propriului popor”:

”Trei veşti proaste pentru economie ne arată clar şi concret de ce România are nevoie urgent de o resetare care să schimbe actuala direcţie greşită a ţării. Inflaţia în luna martie a ajuns la 10%. Consumul s-a prăbuşit total în februarie, pentru a şaptea lună consecutiv. Iar Fondul Monetar Internaţional a înjumătăţit prognoza de creştere economică a României – la doar 0,7%”.

Liderul social-democrat arată că ”aceasta nu este propagandă politică, ci sunt date reale, o radiografie-şoc, ce ne arată că economia se prăbuşeşte accelerat şi românii o duc din ce în ce mai rău”.

”De aceea – a continua să iei măsuri împotriva propriului popor este o greşeală. Iar acest lucru trebuie reparat rapid!”, subliniază Grindeanu în mesaj.

Amintim că FMI şi-a redus la jumătate prognoza privind creşterea economiei României în acest an și a înrăutățit estimările legate de evoluţia inflaţiei şi a şomajului.

Premierul Bolojan, 3 aprilie: România a funcționat și cu un guvern minoritar

Premierul Ilie Bolojan afirmă că nu ia în calcul demisia, chiar dacă social-democrații i-ar cere acest lucru după referendumul intern anunțat pentru 20 aprilie. El a mai precizat că se bazează pe susținerea liberalilor și avertizează că PNL ar putea să-și piardă relevanța politică dacă ar ajunge să devină „anexa PSD”.

Declarațiile au fost făcute în contextul conturării unui scenariu elaborat de PSD pentru a forța înlocuirea lui Ilie Bolojan de la conducerea partidului, cu ajutorul liberarilor.

„Nu iau în calcul o astfel de ipoteză (demisia – n.red.). Caut să mă comport responsabil cât timp am onoarea să ocup această funcție, mai ales într-o situație problematică. Cei care generează crizele trebuie să-și asume consecințele acestor lucruri și să acționeze politic așa cum consideră.”

Până în acest moment, nu s-a pus problema retragerii sprijinului politic din partea PNL, a adăugat premierul: „Nu s-a pus o astfel de problemă. Partidul Național Liberal are multe minusuri, cum au toate partidele, dar cred că există un instinct de conservare. Dacă se dorește ca acest partid să rămână relevant în anii următori și să facă ceea ce este posibil pentru România și pentru electoratul pe care îl reprezintă, atunci știe că pentru acest lucru nu un alt partid îi stabilește premierul sau conducerea.”

Întrebat dacă ar rămâne premier cu voturile AUR, premierul a răspuns: ”România nu cred că are nevoie de un guvern minoritar, v-am mai spus asta, dar în situaţii în care s-ar ajunge la o criză politică, cum a mai avut anii trecuţi, România a funcţionat şi cu guverne minoritare. Sper să nu ajungem într-o atare situaţie că n-ar fi bine pentru capacitatea de a rezolva problemele mari pe care le avem. Nu cred că este bine pentru România, dar este posibil, cum a mai avut şi anii trecuţi, în mai multe cicluri electorale, guverne minoritare”.

