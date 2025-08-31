Întâlnirea Nicușor Dan – Ursula von der Leyen / Pe agendă – securitatea europeană, deficitul și PNRR

Pe agenda discuțiilor ce vor fi purtate luni de președintele Nicușor Dan și șefa Comisiei Europene se află subiecte legate de apărarea europeană, deficitul bugetar al României și PNRR, a declarat duminică șeful statului.

Reamintim că președinta Comisiei vizitează luni Constanța, la finalul unui turneu în state din Estul UE. întâlni și cu premierul Ilie Bolojan.

„După cum știți, doamna von der Leyen a vizitat țările din Flancul Estic. Deci o să fie o discuție legată de apărarea europeană pe Flancul Estic, de mecanismul SAFE și bineînțeles chestiuni care vizează relațiile noastre cu Comisia Europeană și, nu e un secret, chestiunea deficitului și a PNRR”, a declarat Nicușor Dan, întrebat ce mesaj va avea România la discuția cu Ursula von der Leyen, care va face, luni, o vizită în România.

Ursula von der Leyen va efectua luni o vizită la Constanța, unde se va întâlni cu președintele României, Nicușor Dan, și cu premierul Ilie Bolojan.

Discuțiile vor viza cooperarea UE–NATO și măsurile de prevenire și descurajare a amenințărilor maritime și hibride.

Din 29 august, președinta Comisiei Europene vizitează Letonia, Finlanda, Estonia, Polonia, Lituania, Bulgaria și România, a anunțat CE, într-un comunicat de presă. SAFE (Suport pentru Acorduri Financiare în Domeniul Apărării) este un instrument financiar al Comisiei Europene, parte a planului ReArm Europe / Readiness 2030, destinat să sprijine statele membre în investițiile în capacități comune de apărare.

Vizita, parte din turneul în statele UE „din prima linie”

Începând din 29 august, președinta Comisiei Europene se află într-un turneu în Letonia, Finlanda, Estonia, Polonia, Lituania, Bulgaria și România, state care se confruntă cu provocări din cauza faptului că au frontiere comune cu Rusia sau cu Belarus.

Agenda

29 august – președinta von der Leyen va ajunge la Riga, unde se va întâlni cu prim-ministra Letoniei, Evika Salina. Ele vor vizita o fabrică de drone care a primit sprijin din partea UE prin intermediul NextGenerationEU.

Mai târziu în cursul aceleiași zile, președinta se va afla la Helsinki, unde se va întâlni cu prim-ministrul Finlandei, Petteri Orpo. Președinta și prim-ministrul vor fi informați cu privire la răspunsul Europei la flota fantomă a Rusiei și la amenințările reprezentate de războiul subacvatic care vizează infrastructuri submarine critice de pe fundul mării, precum cablurile de comunicații și de energie electrică și conductele energetice. Președinta von der Leyen va participa la un dineu de lucru găzduit de președintele Finlandei, Alexander Stubb.

Sâmbătă, 30 august – se va afla în Estonia, unde se va întâlni cu prim-ministrul Kristen Michal. Președinta va purta discuții cu forțele de apărare estone și cu personalul militar al NATO.

Duminică, 31 august – va vizita Polonia, unde se va întâlni cu prim-ministrul Donald Tusk. Împreună, se vor deplasa la frontiera cu Belarus pentru a vedea operațiunile instituite în scopul monitorizării și protejării frontierelor estice.

Mai târziu în cursul zilei, președinta se va afla la Sofia, unde se va întâlni cu prim-ministrul Bulgariei, Rossen Jeliazkov. Ei vor vizita o fabrică de apărare de prim rang deținută de stat și cel mai mare sit de producție de armament din țară.

Luni, 1 septembrie – președinta von der Leyen se va deplasa la Vilnius, unde se va întâlni cu președintele Lituaniei, Gitanas Nausėda. Ei vor vizita de asemenea frontiera acestei țări cu Belarus. Cei doi președinți vor asista la pregătirile împotriva amenințărilor hibride și convenționale.

După-amiaza, președinta va călători către România, unde se va întâlni cu președintele Nicușor Dan și cu prim-ministrul Ilie Bolojan, împreună cu care se va deplasa către zona Mării Negre, în apropierea orașului Constanța. Președinta von der Leyen va discuta cu oficiali guvernamentali și ai armatei despre cooperarea UE-NATO, precum și despre prevenirea, detectarea, apărarea împotriva și descurajarea amenințărilor maritime și hibride.

(Citește și: pentru statele membre care se confruntă cu provocări din cauza faptului că au frontiere comune cu Rusia sau cu Belarus. De asemenea, ea va discuta despre securitatea și apărarea Europei cu lideri de guvern și cu cadre militare.

Mâine, 29 august, președinta von der Leyen va ajunge la Riga, unde se va întâlni cu prim-ministra Letoniei, Evika Salina. Ele vor vizita o fabrică de drone care a primit sprijin din partea UE prin intermediul instrumentului NextGenerationEU.

Mai târziu în cursul aceleiași zile, președinta se va afla la Helsinki, unde se va întâlni cu prim-ministrul Finlandei, Petteri Orpo. Președinta și prim-ministrul vor fi informați cu privire la răspunsul Europei la flota fantomă a Rusiei și la amenințările reprezentate de războiul subacvatic care vizează infrastructuri submarine critice de pe fundul mării, precum cablurile de comunicații și de energie electrică și conductele energetice. Președinta von der Leyen va participa la un dineu de lucru găzduit de președintele Finlandei, Alexander Stubb.

Sâmbătă, 30 august, președinta se va afla în Estonia, unde se va întâlni cu prim-ministrul Kristen Michal. Președinta va purta discuții cu forțele de apărare estone și cu personalul militar al NATO.

****