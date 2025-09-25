cursdeguvernare

joi

25 septembrie, 2025

Întâlnire Nicușor Dan – Airbus. Discuțiile despre oportunitățile de afaceri în industria de apărare

De Vladimir Ionescu

25 septembrie, 2025

Președintele Nicușor Dan a avut miercuri, la Palatul Cotroceni, o întâlnire cu o delegație a companiei Airbus, împreună cu ambasadorii Franței, Germaniei și Spaniei în România. Tema discuțiilor s-a axat pe oportunitățile de afaceri în industria de apărare, în contextul programului european SAFE, conform unui comunicat al administrației prezidențiale.

„Astăzi am avut o întâlnire foarte bună la Palatul Cotroceni cu reprezentanții companiei Airbus, alături de ambasadorii Franței, Germaniei și Spaniei la București. Am discutat despre oportunitățile de colaborare în domeniul industriei de apărare, în contextul programului european SAFE, o inițiativă strategică pentru consolidarea securității și capacității industriale europene”, a scris președintele într-un mesaj pe rețeaua X.

Potrivit şefului statului, „România are o tradiţie solidă în industria aeronautică şi este important să valorificăm acest potenţial în proiecte europene majore”.


”Industria românească de apărare trebuie să joace un rol activ în parteneriatele europene. Este o oportunitate şi o responsabilitate”, menţionează Nicușor Dan.

(Citește și: "Ilie Bolojan, după discuțiile de la Bruxelles: Până la jumătatea lunii octombrie vom avea o primă listă de proiecte pentru Apărare – Creditul SAFE va degreva bugetul național")

***


