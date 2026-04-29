Întâlnire la Ministerul Transporturilor pentru miliardele din PNRR – La discuție a participat și Dorinel Umbrărescu, al cărui grup de firme construiește cele mai multe tronsoane de autostradă din PNRR

Premierul Ilie Bolojan, ministrul interimar al Transporturilor Radu Miruță și ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene Dragoș Pîslaru au avut miercuri o ședință cu Dorinel Umbrărescu, antreprenorul ce controlează grupul UMB, care construiește cele mai mari tronsoane de autostradă finanțate prin PNRR.

La masa discuției s-au aflat și reprezentanții CNAIR și CNIR, companiile de drumuri și investiții rutiere, iar aceasta a vizat ce termene de realizare a investițiilor se vor respecta, ce nu se poate respecta și ce soluții există pentru a nu pierde banii din PNRR.



Ședința a fost anunțată printr-o postare pe Facebook de Radu Miruță, ministrul interimar al Transporturilor.



”Lucrăm intens pentru ca România să nu piardă banii europeni de care avem nevoie ca de aer, dacă vrem să trăim mai bine. Cu un guvern în funcție sau cu unul contestat, România trebuie să meargă înainte, în direcția corectă. Nu este vorba despre funcții. Este vorba despre România și despre bunăstarea fiecăruia dintre noi. (…) Le mulțumesc premierului Ilie Bolojan și ministrului Dragoș Pîslaru pentru că lucrăm împreună pentru un obiectiv clar: să nu pierdem banii din PNRR pentru autostrăzi și căi ferate”, a transmis Miruță.

Întâlnirea vine în contextul crizei politice declanșate de PSD, care pune în pericol proiectele de lege necesare a fi promovate și adoptate pentru a debloca reformele și investițiile din PNRR, în baza cărora ar urma să fie absorbite cele 10 miliarde de euro rămase României. Reformele trebuie finalizate până la 31 august 2026.

