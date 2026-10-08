Întâlnire Merz – Burnham, Marea Britanie și Germania își consolidează cooperarea pentru combaterea amenințărilor hibride

Marea Britanie și Germania vor lansa un parteneriat comun pentru combaterea sabotajului și a atacurilor cibernetice, în contextul avertismentelor privind intensificarea amenințărilor hibride asociate Rusiei, potrivit BBC.

Premierul britanic Andy Burnham și cancelarul german Friedrich Merz s-au întâlnit joi la Berlin, unde au reafirmat cooperarea în domeniul securității și apărării și au ratificat oficial Tratatul de la Kensington din 2025.

Potrivit Downing Street, noul parteneriat va presupune schimbul de informații și coordonarea acțiunilor pentru monitorizarea, descurajarea și perturbarea amenințărilor la adresa infrastructurii critice, inclusiv a celor manifestate prin atacuri cibernetice și acte de sabotaj.

Marea Britanie afirmă că adversarii săi, „în special Rusia”, reprezintă o amenințare hibridă în Europa și dincolo de continent. Burnham a declarat că cele două țări se confruntă „în mod regulat” cu atacuri hibride și că „are sens” să le combată împreună. „Marea Britanie și Germania vor face față împreună amenințărilor”, a spus premierul britanic.

Tratatul de la Kensington, ratificat de cei doi lideri joi, este destinat consolidării cooperării împotriva activităților ostile. Burnham a afirmat că acordul va „îmbunătăți securitatea noastră aici, în Europa”, contribuind în același timp la dezvoltarea economiei și la creșterea nivelului de trai.

Avertismente privind Rusia

Cooperarea britanico-germană are loc după o serie de avertismente privind amenințarea reprezentată de Rusia. Șeful serviciului german de informații externe a declarat luni că „confruntarea cu Rusia cu care ne confruntăm a căpătat o nouă dimensiune, mai periculoasă”.

Fostul consilier britanic pentru securitate națională Sir Mark Lyall Grant a descris războiul hibrid drept o zonă „între pace și război”, în care Rusia a fost „extrem de activă” de mai mult timp. El a afirmat că amenințarea rusă la adresa Marii Britanii s-a intensificat în urma sprijinului european pentru Ucraina după invazia Rusiei.

„Știm că Rusia a cartografiat cablurile submarine din Marea Nordului”, a declarat Lyall Grant, adăugând că această problemă afectează atât Marea Britanie, cât și Germania.

Germania, posibil partener în programul GCAP

Burnham a declarat că Marea Britanie este deschisă ca Germania să se alăture Global Combat Air Programme (GCAP), proiectul comun al Marii Britanii, Italiei și Japoniei pentru dezvoltarea unui avion de luptă de generație următoare.

„I-am transmis cancelarului… că suntem deschiși ca Germania să se alăture GCAP”, a declarat Burnham la o conferință de presă. „Este ceva în privința căruia dorim să facem progrese în perioada următoare, lucrând împreună cu ceilalți parteneri ai noștri, Italia și Japonia”, a adăugat el.

Au existat tot mai multe speculații că țările fondatoare ale GCAP ar putea accepta Germania în program, după prăbușirea, în iunie, a unui program concurent franco-german pentru dezvoltarea unui avion de luptă.

GCAP permite diferite niveluri de implicare și s-a extins pentru prima dată în iulie, când Canada a devenit țară observatoare. Arabia Saudită este, de asemenea, considerată o țară interesată de participarea la program.

Germania este considerată de unii experți în domeniul apărării un potențial partener, având în vedere creșterea bugetului său militar și faptul că lucrează deja cu Marea Britanie și Italia la avionul de luptă Eurofighter Typhoon.

Pentru Marea Britanie, includerea unui nou partener ar putea contribui la împărțirea costurilor, într-un moment în care bugetul său militar este supus presiunilor. Japonia ar putea însă avea nevoie să fie convinsă, în timp ce Italia a declarat anterior că este deschisă participării unor noi țări.

Japonia urmărește în mod special obiectivul ca GCAP să fie operațional până în 2035, în contextul amenințării de securitate reprezentate de China și al retragerii planificate a avioanelor sale F-2 la mijlocul următorului deceniu.

Unii directori din industrie au avertizat că extinderea programului ar putea provoca întârzieri.

GCAP este coordonat de BAE Systems, Leonardo și Mitsubishi Heavy Industries.

Cooperare în domeniul tehnologiei și spațiului

Burnham a prezentat și alte domenii de cooperare între Londra și Berlin, inclusiv combaterea „ingerințelor în procesele noastre democratice”.

Cele două țări vor colabora, de asemenea, în domeniul tehnologiei cuantice și al spațiului. Premierul britanic a declarat că intenționează să găzduiască anul viitor prima reuniune comună a guvernelor britanic și german.

Întâlnirea de la Berlin are loc înaintea summitului Regatul Unit–UE de luna viitoare.

Burnham a declarat că este „foarte hotărât să asigure o cooperare mai profundă” și să „vadă dacă putem apropia Marea Britanie de Europa”. El a spus că o relație mai strânsă cu Europa este în interesul creșterii economice și al combaterii migrației neregulate.

În ultimele săptămâni, Burnham a menționat și posibilitatea ca Marea Britanie să redevină, în cele din urmă, membră a Uniunii Europene. Ministrul francez de finanțe Roland Lescure a îndemnat Marea Britanie să „se întoarcă în întregime” în UE.

Merz a declarat, la rândul său: „Din partea Germaniei, vă pot asigura că vom face tot ce putem pentru a apropia Marea Britanie tot mai mult de Europa, de continentul european și de Uniunea Europeană.”

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