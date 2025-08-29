Întâlnire Macron-Merz la Toulon: Franța și Germania cer „presiune maximă asupra Rusiei”, prin impunerea de noi sancțiuni, inclusiv americane

Președintele francez Emmanuel Macron și cancelarul german Friedrich Merz s-au pronunțat pentru impunerea de sancțiuni secundare menite să submineze mașina de război a Rusiei. Reuniți vineri, la Toulon, pentru un consiliu ministerial franco-german, cei doi lideri au dat un semnal important pentru sporirea presiunii asupra Moscovei, pentru a accepta încetarea focului în Ucraina.

Franța și Germania au mai anunțat că vor furniza mai multe sisteme de apărare antiaeriană Ucrainei, având în vedere atacurile masive ale Rusiei asupra țării invadate.

Pentru a împiedica Moscova să obțină fonduri din vânzările de petrol, cele mai mari două economii ale Europei vor promova măsuri care vizează „companiile din țări terțe care susțin războiul Rusiei”, potrivit unei declarații comune emise vineri. „Vom continua să exercităm presiuni” pentru impunerea de sancțiuni, inclusiv americane, asupra Rusiei, a precizat președintele francez, Emmanuel Macron.

Franța și Germania au convenit să intensifice cooperarea în cadrul Uniunii Europene și cu partenerii din G7 pentru a „extinde și dezvolta în continuare sancțiuni eficiente și solide, pentru a exercita o presiune maximă asupra Rusiei”, se mai spune în textul citat.

UE pregătește al 19-lea pachet de sancțiuni

Europa dorește să exercite presiuni asupra liderului rus și are nevoie de sprijinul SUA, în special în ceea ce privește aplicarea sancțiunilor, pentru a se asigura că Putin ia măsuri în vederea încheierii războiului, potrivit unui oficial european, citat de Bloomberg, sub protecția anonimatului.

UE a început deja să pregătească sancțiuni secundare care vizează sectorul energetic al Rusiei. Măsurile au scopul de a împiedica țările terțe să ajute Kremlinul să eludeze sancțiunile existente ale blocului.

„UE va continua și va intensifica sprijinul său global acordat Ucrainei în toate domeniile, inclusiv prin accelerarea lucrărilor privind cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni”, potrivit unei declarații comune a statelor membre UE, cu excepția Ungariei. „Vom continua să colaborăm cu partenerii internaționali, inclusiv cu SUA, pentru a pune capăt războiului de agresiune al Rusiei și a instaura o pace globală, justă și durabilă. Rusia trebuie să înceteze uciderile și să dea dovadă de o voință sinceră de pace”, se mai spune în declarație.

