Întâlnire la Varșovia între președinții Dan și Nawrocki – discuții despre parteneriatul strategic semnat în 2009: de la securitate la cooperarea economică

Parteneriatul strategic semnat de România și Polonia în 2009 a fost principalul subiect discutat joi, la Varșovia, de președinții Nicușor Dan și Karol Nawrocki.

„România este partenerul strategic al Republicii Polone începând cu anul 2009. Atunci, președinții noștriau semnat Parteneriatul strategic care a fost executat de mulți ani și acesta a fost subiectul vizitei de astăzi a președintelui României. Am discutat teme legate de securitate, ceea ce este firesc”, a afirmat Nawrocki. Discuțiile au vizat Alianța Nord-Atlantică, Uniunea Europeană și cooperarea Poloniei cu România și cu Statele Unite ale Americii, a adăugat liderul de la Varșovia.

„România şi Polonia au o lungă relaţie de prietenie care, aşa cum a spus domnul Preşedinte, a fost concretizată în acel Parteneriat Strategic din 2009. Mai mult decât atât, România şi Polonia sunt foarte apropiate de câteva lucruri. Sunt nişte ţări importante pe Flancul Estic, sunt nişte exemple de succes, şi economic, şi social, din perspectiva parcursului în cadrul Uniunii Europene; sunt ţări care sprijină Parteneriatul transatlantic, înţelegând importanţa sa de securitate pentru Europa şi sunt ţări care au viziuni comune în cadrul Uniunii Europene”, a declarat preşedintele Nicuşor Dan, la Varşovia.

Şeful statului a arătat că primul lucru discutat a fost securitatea. „Aşa cum a spus domnul Preşedinte, această colaborare pe securitate este concretă, adică Polonia participă la brigada multinaţională care este în România şi România participă la grupul de luptă din Polonia. Am discutat de colaborare, pentru că Marea Neagră este importantă pentru securitatea României, aşa cum Marea Baltică este importantă pentru securitatea Poloniei, am discutat de posibilităţi de colaborare şi de schimb de experienţă pe aceste domenii importante. Am vorbit de industriile noastre de apărare şi de oportunităţile pe care, din păcate, avem un context care obligă industriile noastre de apărare să se dezvolte şi asta este o oportunitate economică”, a subliniat şeful statului.

Nicuşor Dan a mai spus că a vorbit cu omologul polonez și despre posibilitatea de colaborare pe achiziţii comune, profitând de acest program SAFE al Uniunii Europene şi inclusiv de producţie comună de echipamente militare.

Preşedintele a menţionat că a discutat de economie, pentru că, după securitate, este subiectul cel mai important.

„Am mulţumit Poloniei pentru sprijinul pe care l-a declarat pentru aderarea României la OCDE. După cum ştiţi, în cursul zilei de azi o să participăm la un Forum mixt de afaceri, între firme poloneze şi firme româneşti. E un lucru pe care o să continuăm să-l facem şi, după cum ştiţi, o să existe o şedinţă comună de guverne. Am discutat, de asemenea, de situaţia internaţională, şi de Ucraina şi de Republica Moldova. Din nou, aici, viziunea noastră este comună. Şi am discutat puţin şi de problemele actuale în cadrul Uniunii Europene, viitorul cadru financiar multianual şi alte probleme curente. În rezumat, a fost o discuţie care a întărit parteneriatul nostru şi va duce la o aliniere pe multe teme din momentul acesta încolo”, a mai spus președintele Dan.

Formatul B9 va fi extins

Șeful statului polonez s-a referit și la cooperarea în cadrul Inițiativei celor Trei Mări. „Reamintesc încă o dată că Inițiativa celor Trei Mări are peste 130 de milioane de cetățeni, sunt economii care se dezvoltă foarte rapid și joacă un rol foarte important din punct de vedere economic, ceea ce este așteptat de popoarele noastre”, a mai spus președintele Poloniei.

Karol Nawrocki a arătat că s-a discutat și despre Summitul Formatului B9 care va avea loc în luna mai și despre extinderea la Țările scandinave. „Mă bucur foarte mult că astăzi am găsit în domnul Nicușor Dan un partener și în mai, în timpul summitului, vom putea să extindem această invitație înspre țările scandinave”, a menționat oficialul polonez.

În plan economic, președintele Poloniei a arătat că exporturile poloneze au crescut cu 3,3% în România, iar din România în Polonia au crescut cu peste un procent și jumătate. „Crește numărul de companii care sunt interesate de investiții în România”, a adăugat Nawrocki, care i-a mulțumit președintelui Nicușor Dan pentru vizită, menționând că amândoi au devenit președinți în același timp în anul 2025.

