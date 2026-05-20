Întâlnire la Guvern între Ilie Bolojan și conducerea Dacia. Pe agendă: Programul Rabla, costurile cu energia și flotele instituțiilor de stat

Evaluarea programului „Rabla”, impactul creșterii prețurilor la energia electrică asupra costurilor de producție și strategiile de achiziții pentru flotele instituțiilor de stat au fost principalele teme discutate, miercuri, de prim-ministrul Ilie Bolojan și Mihai Bordeanu, Managing Director Dacia Brand South Eastern Europe & Country Head Romania în cadrul Groupe Renault.

Întâlnirea de lucru de la Palatul Victoria s-a axat și pe evoluția și perspectivele de dezvoltare ale industriei auto din România, un sector considerat strategic pentru economia națională, a transmis Executivul într-un comunicat de presă.

„În cadrul întrevederii au fost abordate teme de interes strategic privind piața auto autohtonă, cu accent pe necesitatea menținerii unor politici publice care să susțină reînnoirea parcului auto și dezvoltarea industriei naționale”, a transmis Guvernul.

Discuțiile intervin într-un moment de reconfigurare a politicilor publice din sector. Ministerul Mediului vizează acordarea de prioritate vehiculelor fabricate în Europa prin noul program Rabla 2026.

Această intenție a generat însă o reacție dură din partea Asociației Producătorilor și Importatorilor de Automobile (APIA). Președintele APIA, Dan Vardie, a reclamat public faptul că ministerul a refuzat sistematic dialogul, ignorând patru solicitări oficiale de consultare din partea asociației care reunește majoritatea importatorilor auto din țară.

Din perspectiva APIA, excluderea din program a vehiculelor din afara UE pe baza conceptului de „Made in Europe” încalcă legislația europeană din următoarele considerente:

La nivelul Comisiei Europene nu există o definiție oficială sau unanim acceptată pentru termenii de „fabricat” sau „asamblat” în Europa, motiv pentru care România nu poate redefini unilateral aceste noțiuni comerciale.

Declarațiile autorităților – potrivit cărora anumite modele asamblate în afara UE ar putea rămâne totuși eligibile doar pentru că aparțin unor mărci europene – demonstrează un caracter arbitrar.

Măsurile propuse creează discriminare între operatorii economici, distorsionează concurența și generează o impredictibilitate majoră pe piața comună.

Discuții pe tema parcului auto public

O componentă importantă a discuțiilor de miercuri de la Guvern a vizat eficientizarea sectorului public prin:

Programele de achiziții ale autorităților publice;

Strategia privind administrarea flotelor auto ale instituțiilor statului.

Premierul și directorul Dacia au subliniat importanța majoră a susținerii producției locale și a asigurării unui cadru predictibil, elemente esențiale pentru atragerea de noi investiții și pentru dezvoltarea industrială pe termen lung.

Costurile cu energia și competitivitatea Dacia

Un alt punct critic de pe agendă a fost analiza efectelor generate de creșterea prețurilor la energia electrică. Premierul și reprezentantul Groupe Renault au evaluat impactul acestor majorări asupra costurilor de producție din industria auto și, implicit, asupra competitivității producătorilor din România, într-un context economic european și internațional marcat de o concurență tot mai acerbă.

Cu această ocazie, Mihai Bordeanu a prezentat direcțiile strategice de dezvoltare ale Dacia în România, planurile de investiții ale companiei și perspectivele de evoluție ale pieței auto în perioada următoare.

La rândul său, prim-ministrul Ilie Bolojan a reafirmat importanța unui dialog constant între autorități și mediul de afaceri, subliniind necesitatea adoptării unor măsuri guvernamentale concrete care să sprijine competitivitatea industriei auto din România.

