Agenția S&P, vizită în România: Ministrul Nazare a prezentat experților agenției de rating evoluția la zi a finanțelor publice și rezultatele consolidării fiscale

Ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat joi că a prezentat experților agenției de rating Standard & Poor’s, aflați în vizita de lucru în România înainte de publicarea evaluării de țară și a deciziei de rating pe 2 octombrie, evoluția la zi a finanțelor publice, rezultatele consolidării fiscale începute la mijlocul lui 2025 și perspectivele României pentru perioada următoare.

Conform oficialului guvernamental, principalul argument pentru păstrarea României în categoria recomandată investițiilor este execuția bugetară.

”O nouă rundă de discuții la Finanțe azi cu experții S&P, în cadrul procedurii de evaluare a ratingului de țară. Am prezentat împreună cu colegii din echipa tehnică a ministerului evoluția la zi a finanțelor publice, rezultatele consolidării fiscale și perspectivele României pentru perioada următoare. Principalul nostru argument rămâne execuția bugetară. Cifrele arată că ajustarea nu este doar una de deficit, ci una care începe să se vadă în structura bugetului. Am demonstrat că putem reduce deficitul și ține cheltuielile sub control, în timp ce protejăm investițiile finanțate din fonduri europene și orientăm mai mult din resurse către proiectele cu impact economic ridicat. Rezultatele ultimelor luni continuă să confirme ajustarea începută anul trecut și susțin argumentele pe care le-am prezentat astăzi privind realizarea țintelor asumate pentru acest an”, a transmis Nazare, printr-o postare pe rețeaua socială Facebook.

Ministrul Finanțelor: Execuția bugetară și continuitatea consolidării fiscale, principalele argumente ale României în actuala evaluare a ratingului de țară

Ministrul a transmis experților agenției S&P că România va continua consolidarea finanțelor publice.

”Am discutat deschis și despre dificultățile perioadei actuale, inclusiv despre incertitudinile politice, presiunile externe și cele asupra costurilor de finanțare, prezentând totodată şi strategia Ministerului Finanțelor pentru următoarea etapă. Accentul principal rămâne pe disciplina cheltuielilor, prioritizarea investițiilor și valorificarea fondurilor europene. Mesajul pe care l-am transmis este simplu: România trebuie să continue ceea ce a început. Nu putem transforma progresul obținut în ultimele luni într-o relaxare prematură a politicii fiscale. Credibilitatea externă depinde atât de rezultatele obținute, cât și de capacitatea noastră de a avea continuitate, atât în privința reformelor, cât și în respectarea angajamentelor asumate”, a explicat Alexandru Nazare.

Potrivit acestuia, menținerea ratingului de investiții rămâne principalul obiectiv al acestei perioade.

De acest aspect depind condițiile în care România se finanțează, încrederea investitorilor și resursele pe care le putem direcționa către dezvoltare, în loc să le consumăm pe dobânzi. Suntem într-un moment important al acestei evaluări și avem argumente mai solide decât în urmă cu câteva luni. Dar un rating de investiții nu se apără prin declarații, ci prin execuție, predictibilitate și continuitatea deciziilor fiscale.

De aceea, câteva elemente sunt esențiale în perioada următoare: continuitatea consolidării fiscale, construcția unui buget credibil și realist pentru 2027, limitarea creșterii cheltuielilor rigide, protejarea investițiilor europene și valorificarea fondurilor europene pentru susținerea creșterii economice, precum și continuarea măsurilor structurale care reduc deficitul pe termen mediu. Ambiția noastră nu este doar reducerea deficitului, ci şi să construim o economie mai competitivă, bazată pe investiții, producție și capital privat, cu finanțe publice solide și costuri de finanțare mai mici pe termen lung.”, a mai precizat Nazare.

De notat că experții agenției de rating au avut, joi, o întâlnire și la Guvern, cu premierul Ilie Bolojan, de la ora 16:00.

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