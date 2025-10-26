cursdeguvernare

duminică

26 octombrie, 2025

Europa & Lumea

Instrumentele AI au provocat o creștere abruptă a cazurilor de fraudă din Marea Britanie

De Vladimir Ionescu

26 octombrie, 2025

Infractorii folosesc inteligența artificială pentru a-și crește „rata de atac” asupra victimelor din Marea Britanie, fraudele de investiții și escrocheriile romantice atingând niveluri record în prima jumătate a anului, potrivit Financial Times.

Numărul cazurilor confirmate de fraudă a depășit 2 milioane în primele șase luni ale acestui an — o creștere de 17% față de anul precedent — potrivit statisticilor compilate de UK Finance, organizația reprezentativă a sectorului bancar. Suma totală furată de infractori a depășit 629 de milioane de lire sterline, o creștere de 3%.

Infractorii folosesc inteligența artificială „pentru a îmbunătăți tactici deja testate, mai rapid, la o scară mai mare, în diferite limbi și cu un efect mai puternic”, a declarat Ben Donaldson, director general al departamentului de criminalitate economică din cadrul UK Finance.


Costul redus și accesibilitatea tehnologiei fac ca aceasta să devină rapid o parte a vieții de zi cu zi — inclusiv pentru infractori, care o folosesc pentru a amplifica distribuția mesajelor frauduloase prin SMS, e-mailuri și mesaje directe pe platformele de social media și pentru a crea conținut tot mai sofisticat, menit să păcălească victimele.

Pierderile cauzate de fraudele de investiții au crescut cu 55%, ajungând la aproape 100 de milioane de lire sterline în această perioadă — o pierdere medie de peste 15.000 de lire pentru fiecare victimă. Tacticile sofisticate folosite de infractori sunt din ce în ce mai des alimentate de inteligența artificială, cum ar fi videoclipurile deepfake în care apar figuri financiare de încredere promovând investiții în criptomonede sau servicii de recomandare a acțiunilor.

Criminalii creează adesea site-uri web false care permit victimelor să se conecteze și să vadă un tablou de bord care arată cât de bine „performeză” investiția lor și chiar să retragă o parte din profituri. Totuși, acesta este doar un preludiu pentru a-i ademeni să investească sume și mai mari.

Cazurile de fraudă romantică au crescut cu 19%, iar pierderile au urcat cu 35%, ajungând la 20,5 milioane de lire sterline. Aceste fraude, de obicei desfășurate pe o perioadă lungă de timp, pe măsură ce escrocii câștigă încrederea victimelor, implică în medie nouă plăți frauduloase pe caz, a precizat UK Finance, adăugând că este la curent cu unele cazuri ce implică peste 100 de transferuri separate de bani.

Băncile folosesc, de asemenea, inteligența artificială pentru a preveni fraudele, cu o eficiență tot mai mare. În primele șase luni ale acestui an, sisteme avansate de securitate au prevenit fraude neautorizate în valoare de 870 milioane de lire sterline — cu 20% mai mult decât în prima jumătate a anului 2024 — echivalentul a 70 de pence din fiecare liră încercată.

(Citește și: ”Sondaj XTB: Lipsa banilor, teama de risc și lacunele educaționale îi țin pe români departe de piața investițiilor și îi fac vulnerabili în fața fraudelor financiare”)


***

