Rusia continuă să crească producţia de drone cu rază lungă de acţiune, în parte datorită sprijinului din partea Republicii Populare Chineze, potrivit unui raport al Institutului pentru Studiul Războiului (ISW).

Experţii notează că Rusia şi-a crescut semnificativ producţia internă de drone de tip Shahed, inclusiv dronele Geran, Harpy şi Gerbera. Rusia produce în principal drone de tip Shahed în zona economică specială Alabuga din Republica Tatarstan şi a deschis recent o nouă linie de producţie pentru drone Shahed la Uzina Electromecanică Izhevsk, unde ţara produce deja drone Harpy (analogii Shahed cu componente chinezeşti).

Raportul menţionează că Rusia a făcut recent investiţii semnificative în dezvoltarea fabricii de drone din Alabuga, sprijinind infrastructura fabricii şi angajând femei, copii şi străini pentru a lucra în întreprindere, scrie news.ro.

„Rusia se bazează din ce în ce mai mult pe China pentru furnizarea de componente pentru drone şi, fără aceste componente, nu va putea menţine ritmul şi volumul de producţie al dronelor de tip Shahed”, consideră analiştii ISW.

Institutul a atras atenţia şi asupra unei investigaţii recente efectuate de organizaţia ucraineană Frontelligence Insight, care a arătat că numai Alabuga depinde de China pentru cel puţin 41 de componente necesare producţiei dronelor sale de atac cu rază lungă de acţiune, inclusiv motoare, componente electronice şi mecanice.

În plus, Rusia a deschis un centru logistic special în Alabuga pentru a primi şi procesa trenuri de marfă direct din China, probabil pentru a optimiza livrarea pieselor chinezeşti pentru producţia de drone în zona economică specială.

Conform informaţiilor furnizate de Ukrinform, Rusia recrutează masiv tinere din Africa de Sud pentru o fabrică care produce drone de atac, ceea ce a obligat guvernul acestei ţări să reacţioneze public şi să-şi avertizeze cetăţenii cu privire la pericol.

