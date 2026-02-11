Institutul Kiel: Ajutorul militar pentru Ucraina, la cel mai scăzut nivel

Ajutorul militar pentru Ucraina a atins nivelul cel mai scăzut în 2025, alimentat aproape exclusiv de către țările europene, ale căror eforturi pentru a compensa dezangajarea americană au permis să se evite o desprindere completă, a anunțat miercuri Institutul Kiel din Germania.

În cursul anului trecut, aliații Kievului au alocat 36 de miliarde de euro ajutorului militar pentru Ucraina, în scădere cu 14% în raport cu anul precedent (41,1 miliarde de euro în 2024), potrivit celei mai recente actualizări a datelor Institutului Kiel, ce recenzează ajutorul militar, financiar și umanitar promis și livrat Ucrainei de la începerea invaziei ruse în 24 februarie 2022.

Capacitățile de producție ale Ucrainei în domeniul apărării sunt de 35 de ori mai mari decât în 2022, dar capacitățile financiare ale Kievului sunt insuficiente pentru a face ca uzinele de armament ucrainene să funcționeze la putere maximă

Ajutorul militar în 2025 a fost chiar inferior celui acordat Kievului în 2022.

Odată cu oprirea completă a ajutorului american la începutul anului trecut, după revenirea lui Donald Trump la Casa Albă, sprijinul pentru Ucraina s-ar fi putut reduce și mai mult. Între 2022 și 2024, Washingtonul a furnizat aproximativ jumătate din ajutorul militar extern pentru Ucraina.

Țările europene au fost de acord să-și sporească eforturile pentru a compensa această retragere a sprijinului american, majorându-și pachetul de asistență cu 67% în 2025 în raport cu media anuală din perioada 2022-2024.

Institutul Kiel ține să remarce însă existența unor „disparități crescânde” între diferiții contributori europeni, statele din Europa de Nord și cea Occidentală concentrând în jur de 95% din ajutorul militar, transmite Agerpres.

Institutul german notează că Europa de Nord, care reprezintă 8% din produsul intern brut (PIB) cumulat al țărilor donatoare europene, a furnizat 33% din ajutorul militar european în 2025, în timp ce Europa de Sud (19% din PIB) nu a contribuit decât cu 3% din ajutorul militar livrat Ucrainei de Europa.

În 2025, o fracțiune a ajutorului militar (3,7 miliarde de euro) a fost finanțată de europeni în cadrul programului PURL, mecanism lansat de NATO pentru a finanța achiziționarea de armament american pentru Ucraina. Institutul Kiel consideră că o „evoluție notabilă” în anul 2025 a reprezentat-o cumpărarea de baterii ale sistemului de apărare antiaeriană patriot și sisteme lansatoare de rachete Himars.

Aliații europeni ai Ucrainei preiau tot mai multe comenzi pentru industria de armament ucraineană, după ce Danemarca a lansat această inițiativă în 2024.

Potrivit Institutului Kiel, capacitățile de producție ale Ucrainei în domeniul apărării sunt de 35 de ori mai mari decât în 2022, dar capacitățile financiare ale Kievului sunt insuficiente pentru a face ca uzinele de armament ucrainene să funcționeze la putere maximă. Comenzile preluate de 11 țări donatoare europene au permis în 2025 acoperirea acestei diferențe.

