Institutul Kiel: Ajutorul militar pentru Ucraina ar putea scădea dramatic, dacă europenii nu găsesc soluții pentru a compensa mai repede retragerea sprijinului american

Ajutorul militar pentru Ucraina a scăzut dramatic în a doua jumătate a anului 2025, deoarece contribuțiile europene în scădere nu au reușit să compenseze oprirea sprijinului din partea SUA, potrivit datelor publicate miercuri de Institutul Kiel, potrivit AFP.

Pe măsură ce președintele SUA, Donald Trump, a redus contribuțiile americane la începutul anului, Europa a intervenit cu angajamente record de aproape 20 de miliarde de euro între martie și iunie, compensând mai mult decât deficitul total.

Însă Europa a reușit să mobilizeze mai puțin de opt miliarde de euro între iulie și octombrie, ceea ce înseamnă că Ucraina a primit, per ansamblu, a doua cea mai mică sumă pentru o perioadă de patru luni de la începutul invaziei Rusiei în 2022.

Totalul general pentru primele zece luni din 2025 se ridică la 32,5 miliarde de euro, ceea ce înseamnă că ar mai fi nevoie de încă 9,1 miliarde de euro până la sfârșitul anului pentru a menține media anuală de 41,6 miliarde de euro din perioada 2022–2024.

Aliații Ucrainei ar trebui să mai trimită încă 5,1 miliarde de euro până la sfârșitul anului pentru a evita atingerea unui nou minim anual record de 37,6 miliarde de euro, stabilit în 2022.

„Pe baza datelor disponibile până în octombrie, Europa nu a reușit să mențină ritmul din prima jumătate a anului 2025”, a declarat profesorul Christoph Trebesch, șeful Ukraine Support Tracker al Institutului Kiel.

„Dacă acest ritm mai lent continuă în lunile rămase, anul 2025 va deveni anul cu cel mai scăzut nivel de noi alocări de ajutor pentru Ucraina de la declanșarea invaziei la scară largă în 2022”, a adăugat el.

Statele Unite au contribuit, în medie, cu 21,4 miliarde de euro la media anuală de 41,6 miliarde de euro din perioada 2022–2024, ceea ce evidențiază amploarea efortului necesar pentru ca Europa și ceilalți aliați să acopere acest gol.

Franța, Germania și Regatul Unit și-au majorat substanțial alocările în acest an.

Însă liderii europeni caută soluții pentru a finanța un împrumut acordat Kievului care, potrivit propunerilor actuale, ar urma să fie rambursat din eventualele despăgubiri de război plătite de Rusia Ucrainei.

Uniunea Europeană a prezentat miercuri un plan de utilizare a activelor rusești înghețate pentru a sprijini Ucraina cu 90 de miliarde de euro în următorii doi ani.

Belgia, care găzduiește organizația internațională de depozitare Euroclear — ce deține cea mai mare parte a acestor active rusești — a respins până acum planul din cauza potențialelor repercusiuni juridice.

***