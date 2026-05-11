Institutul ifo: Una din doisprezece companii din Germania își vede supraviețuirea economică amenințată

Potrivit Sondajului de Afaceri realizat de Institutul ifo în luna aprilie, 8,1% dintre companiile din Germania consideră că propria lor supraviețuire este în pericol.

„Situația economică rămâne tensionată”, afirmă Klaus Wohlrabe, șeful departamentului de sondaje al institutului ifo. „Având în vedere incertitudinea geopolitică, este probabil ca numărul insolvențelor să rămână la un nivel ridicat în lunile următoare.”

Situația este deosebit de critică în sectorul comerțului, unde 17,4% dintre companii își văd supraviețuirea amenințată – un nou record. Reticența consumatorilor de a cheltui reprezintă principala problemă. În plus, creșterea comerțului online și concurența venită din partea retailerilor străini low-cost exercită o presiune suplimentară asupra afacerilor. În total, 11,6% dintre toate companiile comerciale (en-gros și retail) se tem că vor fi nevoite să își închidă activitatea.

Dificultăți crescute de lichiditate

La nivelul tuturor sectoarelor, trei probleme majore afectează companiile: lipsa comenzilor și cererea slabă; creșterea costurilor operaționale și energetice; precum și birocrația din ce în ce mai împovărătoare. Din acest motiv, multe firme raportează și dificultăți crescute de lichiditate, deoarece clienții lor economisesc sau intră în faliment.

„Criza se propagă de-a lungul lanțurilor de aprovizionare”, spune Wohlrabe. „Atunci când clienții pleacă sau anulează comenzile, impactul asupra furnizorilor și prestatorilor de servicii este resimțit din plin.”

În sectorul serviciilor, 7,6% dintre companii consideră că supraviețuirea lor este amenințată. În domeniile cazării și alimentației publice, procentul ajunge la aproape 20%. De asemenea, nivelul este peste medie în publicitate și cercetare de piață, unde se situează la 14,3%.

În industrie, amenințarea la adresa supraviețuirii a scăzut ușor la 7,5%. Cu toate acestea, presiunea rămâne considerabilă: costurile ridicate ale energiei și materiilor prime, precum și dezavantajele competitive la nivel internațional față de furnizorii asiatici afectează în special industriile orientate spre export.

În construcții, ponderea a crescut ușor, ajungând la 7,3%. Scăderea comenzilor în sectorul construcțiilor rezidențiale continuă, iar procedurile îndelungate de aprobare și prudența băncilor în acordarea finanțărilor pentru construcții afectează negativ sectorul.

