Institutul ifo revizuiește peste așteptări prognoza pentru creșterea economiei Germaniei: de la 0,8 la 1,4% din PIB

Economia Germaniei va crește cu 1,4% în 2026, potrivit celei mai recente prognoze a Institutului ifo, care și-a revizuit în creștere estimarea anterioară cu 0,6 puncte procentuale. Pentru 2027, ifo anticipează o creștere a produsului intern brut (PIB) de 1,2%, cu 0,4 puncte procentuale peste prognoza precedentă, iar pentru 2028 estimează un avans de 0,8%.

Revizuirea reflectă atât actualizarea datelor istorice de către Oficiul Federal de Statistică al Germaniei, cât și o reevaluare mai favorabilă a dinamicii economice. Potrivit ifo, principalii factori de susținere sunt cererea externă și politica fiscală expansionistă, în special cheltuielile publice pentru infrastructură, măsuri climatice și apărare.

„Un impuls semnificativ venit din străinătate și creșterea cheltuielilor pentru infrastructură, climă și apărare în Germania împiedică o încetinire economică mai severă, provocată de șocul prețurilor la energie și de nivelurile scăzute ale apei din râuri. Există motive de speranță, în special în sectorul industrial, grav afectat de criză”, a declarat Timo Wollmershäuser, șeful departamentului de prognoze al ifo.

„Economia germană continuă să se redreseze”, a adăugat el.

Politica fiscală expansionistă va majora însă deficitul guvernamental. Ifo estimează că deficitul bugetar va crește de la 3,0% din PIB în 2025 la 4,6% în 2028. În aceeași perioadă, datoria publică brută este prognozată să urce de la 62,7% la 67,9% din PIB.

Pe partea prețurilor, ifo estimează o inflație de 2,8% în 2026, urmată de o accelerare la 3,0% în 2027, înainte de o scădere la 2,3% în 2028.

„Inflația determinată de prețurile la păcură și carburanți este de așteptat să scadă în restul perioadei analizate. Cu toate acestea, prețurile de consum, în special cele pentru electricitate și gaze, sunt susceptibile să crească din nou în această iarnă”, a spus Wollmershäuser.

Potrivit institutului, consumul gospodăriilor rămâne temperat din cauza nivelului ridicat al inflației.

În sectorul industrial, unul dintre cele mai afectate segmente ale economiei germane, ifo estimează o revenire a activității, susținută de creșterea cererii externe și de cheltuielile publice. Economia germană a înregistrat o creștere de 0,3% a PIB în trimestrul al doilea din 2026, după o creștere de 0,2% în primul trimestru.

Noua prognoză ifo este mai optimistă decât cea a Bundesbank. Președintele instituției, Joachim Nagel, a estimat că economia germană va crește cu aproximativ 1% în 2026, dublu față de prognoza de 0,5% publicată de Bundesbank în iunie.

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