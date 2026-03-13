Institutul ifo: Războiul din Orientul Mijlociu va încetini creșterea economică a Germaniei

Având în vedere războiul din Orientul Mijlociu, Institutul ifo și-a revizuit în jos prognoza de creștere economică pentru Germania. O creștere pe termen scurt a prețurilor la energie ar încetini creșterea economică în acest an cu aproximativ 0,2 puncte procentuale față de estimările de dinaintea războiului, ceea ce înseamnă că institutul se așteaptă la o creștere de 0,8% anul acesta și 1,2% anul viitor.

„În prezent ne așteptăm ca rata inflației să urce până la puțin sub 2,5% dacă prețurile petrolului și gazelor vor scădea din nou în următoarele câteva săptămâni. Totuși, dacă prețurile combustibililor fosili rămân la nivelul actual, mult mai ridicat, pentru o perioadă mai lungă de timp, inflația ar putea atinge un vârf de puțin sub 3%. Acest lucru ar încetini creșterea cu încă 0,2 puncte procentuale, până la doar 0,6% anul acesta și cu 0,4 puncte procentuale, până la 0,8% anul viitor”, spune Timo Wollmershäuser, șeful departamentului de prognoze al institutului ifo.

Potrivit Institutului ifo, economia germană intrase pe drumul redresării la sfârșitul anului 2025. Acest lucru era indicat nu doar de creșterea puternică a produsului intern brut ajustat la prețuri și de majorarea gradului de utilizare a capacității economice, ci și de îmbunătățirea vizibilă a portofoliului de comenzi în construcții și în industria prelucrătoare.

„În pofida șocului prețurilor la energie, redresarea în Germania este probabil să continue în restul acestui an, în special deoarece cheltuielile suplimentare ale guvernului pentru infrastructură, neutralitate climatică și apărare vor fi extinse și vor avea un impact tot mai mare asupra cererii”, afirmă Wollmershäuser.

Redresarea economică este sprijinită de stimulente interne

Totuși, potrivit experților economici ai institutului ifo, această redresare este atipică pentru Germania, deoarece nu este susținută de exporturi. Dimpotrivă, ei spun că exporturile de bunuri au continuat să scadă, deși producția economică de pe piețele de desfacere ale Germaniei a început din nou să crească.

În schimb, redresarea a fost declanșată de stimulente interne, în legătură cu o politică fiscală din ce în ce mai expansivă. De exemplu, în trimestrul al patrulea din 2025, au crescut puternic investițiile publice în echipamente și consumul guvernamental.

Redresarea economică va ajunge pe piața muncii cu o ușoară întârziere. În toate scenariile, rata șomajului pentru 2027 va fi mai mică decât în 2026.

„Momentul în care va avea loc această schimbare de trend depinde, la rândul său, de cât timp vor dura conflictele armate din Orientul Mijlociu și incertitudinile economice asociate”, spune Wollmershäuser, adăugând că numărul persoanelor ocupate va scădea din nou în acest an și va începe să crească abia anul viitor, pe măsură ce redresarea economică avansează.

