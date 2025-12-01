Institutul ifo: Penuria de materiale în industria manufacturieră germană se agravează

Producția manufacturieră germană se confruntă cu tot mai multe blocaje în aprovizionarea cu produse intermediare.
Într-un sondaj recent realizat de Institutul ifo, 11,2 la sută dintre companiile chestionate au raportat dificultăți în obținerea materialelor necesare pentru producție – comparativ cu 5,5 la sută în octombrie.
„Criza semiconductorilor agravează situația deja dificilă din industrie”, spune Klaus Wohlrabe, șeful departamentului de sondaje din cadrul ifo.
Penuria a devenit deosebit de acută în industria auto. Mai mult de una din patru companii (27,6 la sută) a raportat blocaje în aprovizionarea cu produse intermediare. În octombrie, cifra era sub un procent.
Producătorii de produse electronice și optice se confruntă, de asemenea, cu probleme tot mai mari: pentru ei, procentul a crescut de la 10,4 la 17,5 la sută.
Situația este similară pentru producătorii de echipamente electrice: 16 la sută au raportat o penurie, în creștere de la 10 la sută în luna anterioară.
În domeniul ingineriei mecanice, procentul a urcat la 8,2 la sută.
Totuși, media pe termen lung înainte de ultima criză din perioada 2021–2023 este de 5,2 la sută. O valoare similar de ridicată, de 12,4 la sută, a fost înregistrată în aprilie 2024. Problemele de aprovizionare pentru sectorul manufacturier au atins un vârf în decembrie 2021, când 81,9 la sută dintre companii au fost afectate de lipsa materialelor.
(Citește și: ”Germania stagnează în clasamentul inovației și rămâne în urma rivalilor săi care înaintează rapid”)
***