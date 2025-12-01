Institutul ifo: Penuria de materiale în industria manufacturieră germană se agravează

Producția manufacturieră germană se confruntă cu tot mai multe blocaje în aprovizionarea cu produse intermediare.

Într-un sondaj recent realizat de Institutul ifo, 11,2 la sută dintre companiile chestionate au raportat dificultăți în obținerea materialelor necesare pentru producție – comparativ cu 5,5 la sută în octombrie.

„Criza semiconductorilor agravează situația deja dificilă din industrie”, spune Klaus Wohlrabe, șeful departamentului de sondaje din cadrul ifo.

Penuria a devenit deosebit de acută în industria auto. Mai mult de una din patru companii (27,6 la sută) a raportat blocaje în aprovizionarea cu produse intermediare. În octombrie, cifra era sub un procent.

Producătorii de produse electronice și optice se confruntă, de asemenea, cu probleme tot mai mari: pentru ei, procentul a crescut de la 10,4 la 17,5 la sută.

Situația este similară pentru producătorii de echipamente electrice: 16 la sută au raportat o penurie, în creștere de la 10 la sută în luna anterioară.

În domeniul ingineriei mecanice, procentul a urcat la 8,2 la sută.

Totuși, media pe termen lung înainte de ultima criză din perioada 2021–2023 este de 5,2 la sută. O valoare similar de ridicată, de 12,4 la sută, a fost înregistrată în aprilie 2024. Problemele de aprovizionare pentru sectorul manufacturier au atins un vârf în decembrie 2021, când 81,9 la sută dintre companii au fost afectate de lipsa materialelor.

