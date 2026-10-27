Institutul ifo: Nivelul redus de cercetare high-tech lasă Germania fără oportunități de creștere economică – diferență drastică față de SUA și Franța

Germania alocă doar 20% din cheltuielile industriale pentru cercetare și dezvoltare sectoarelor de înaltă tehnologie, precum industria farmaceutică, cea a semiconductorilor și industria aerospațială, situându-se aproape de coada clasamentului țărilor industrializate dezvoltate, potrivit unui studiu publicat marți de Institutul ifo.

O pondere mai mare a cercetării în domeniul high-tech este asociată cu o creștere economică mai puternică pe termen mediu, arată analiza realizată pentru 18 țări membre ale Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE).

„Germania își concentrează cercetarea asupra sectoarelor industriale tradiționale. În schimb, țările în care cercetarea de înaltă tehnologie are o pondere mai mare înregistrează, în general, o creștere economică mai puternică, chiar și atunci când sunt luate în considerare diferențele privind nivelul general al cheltuielilor pentru cercetare”, a declarat Oliver Falck, director al Centrului ifo pentru Economia Inovării și Transformare Digitală.

Potrivit studiului, Statele Unite se află la celălalt capăt al clasamentului, cu o pondere de 68% a cercetării industriale orientate către sectoarele high-tech, în timp ce Franța înregistrează 46%.

Diferența dintre Germania și economiile fruntașe s-a accentuat în ultimele decenii. Ponderea cercetării de înaltă tehnologie în cheltuielile industriale germane pentru cercetare și dezvoltare a scăzut de la 32% în 1995 la aproximativ 20% în 2023. În aceeași perioadă, indicatorul a crescut în Statele Unite de la 57% la 68%.

În schimb, aproximativ trei sferturi din cheltuielile Germaniei pentru cercetare și dezvoltare sunt direcționate către sectoarele de tehnologie medie, inclusiv industria auto, construcția de mașini și industria chimică.

+10pp la cercetare de înaltă tehnologie -> 0,5 pp în plus la PIB

Analiza indică o legătură între orientarea cercetării către tehnologiile avansate și evoluția ulterioară a economiei. O creștere cu 10 puncte procentuale a ponderii cercetării de înaltă tehnologie într-un anumit an este asociată cu un avans anual al creșterii economice reale pe cap de locuitor de puțin sub 0,5 puncte procentuale în următorii cinci ani, în medie.

Dacă Germania ar fi avut în 2023 o pondere de 38% a cercetării high-tech, egală cu media internațională, în loc de 20%, creșterea anuală a PIB-ului pe cap de locuitor ar fi putut fi mai mare cu aproximativ 0,9 puncte procentuale pe termen mediu, potrivit estimărilor prezentate în studiu.

Cercetătorii avertizează că politicile publice nu ar trebui să urmărească doar creșterea volumului cheltuielilor pentru cercetare, ci și orientarea acestora către tehnologii cu potențial mai mare de a stimula creșterea economică.

„Nu contează doar valoarea cheltuielilor, ci și dacă acestea sunt utilizate pentru tehnologii asociate unei creșteri economice mai puternice. În același timp, factorii de decizie ar trebui să creeze condiții-cadru care să facă proiectele de inovare riscante și cu potențial disruptiv mai atractive pentru companii”, a declarat Yuchen Guo, cercetător al Institutului ifo.

Printre măsurile recomandate se numără un sistem fiscal favorabil inovării și îmbunătățirea accesului companiilor la capitalul de risc.

Studiul se bazează pe date ale OCDE privind cheltuielile pentru cercetare și dezvoltare în sectoarele industriei prelucrătoare și pe indicatori ai producției economice din 18 țări, pentru perioada 2000–2024. Analiza ia în considerare, între alți factori, veniturile, cheltuielile pentru cercetare și dezvoltare, cheltuielile publice, inflația, populația, nivelul de educație și respectarea statului de drept.

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