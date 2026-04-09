Institutul Ifo: Climatul de afaceri din industria auto germană s-a deteriorat în martie

Climatul de afaceri din industria auto germană s-a deteriorat ușor în luna martie. Indicatorul a scăzut la minus 18,7 puncte, de la minus 15,7 puncte în februarie, potrivit Institutului Ifo.

„Companiile și-au evaluat situația actuală de afaceri ca fiind considerabil mai slabă decât în luna precedentă, dar și-au îmbunătățit așteptările privind evoluția afacerilor,” spune expertul din industrie, Anita Wölfl.

Companiile au evaluat portofoliul de comenzi ca fiind mai bun, deși acesta se afla încă în teritoriu negativ: indicatorul crescuse continuu din septembrie 2025 și a ajuns la minus 13,5 puncte în martie.

Situația este similară și pentru așteptările privind exporturile: acestea s-au îmbunătățit pentru a patra lună consecutivă comparativ cu luna anterioară și au atins 30,7 puncte în martie.

Temperare a scăderii locurilor de muncă

Reducerile de personal ar putea încetini, de asemenea, în lunile următoare: așteptările privind angajările au crescut la minus 19,8 puncte, de la minus 44,0 puncte în februarie.

Acest lucru este confirmat și de primele semne din statisticile oficiale: în primul trimestru al anului 2026, Agenția Federală pentru Ocuparea Forței de Muncă din Germania a raportat din nou mai multe locuri de muncă noi pentru profesiile relevante în industria auto.

„Scăderea locurilor de muncă noi, care putea fi observată încă din 2022, pare să fi încetat,” spune Wölfl.

