miercuri

20 august, 2025

Europa & Lumea

Institutul Ifo: Aproape 10% din importurile Germaniei trec prin Marea Roșie, afectate de atacurile rebelilor Houthi

De Alexandra Pele

20 august, 2025

Aproape 10% din toate importurile Germaniei vin pe cale maritimă prin Marea Roșie, respectiv prin Canalul Suez și Strâmtoarea Bab el-Mandeb. Aceasta reprezintă un volum de comerț de 136 de miliarde de euro în 2023, conform unui studiu recent realizat de Institutul ifo la cererea Ministerului Federal German pentru Afaceri Economice și Energie.
Această rută este extrem de volatilă, din cauza atacurilor rebelilor Houthi. Potrivit unor relatări recente din presa israeliană, surse de securitate yemenite au declarat că mișcarea Ansar Allah (Houthi) a mutat arme avansate și echipamente militare în zonele de coastă vestice cu vedere la Marea Roșie. De asemenea, au redistribuit muniții navale, de coastă și defensive în lanțul muntos vestic.

Rebelii Houthi ar fi relocat rachete, sisteme de rachete, tehnologie de drone și echipamente de ghidare în provinciile Hodeidah și Hajjah, precum și în zonele vestice ale provinciilor Raymah, Dhamar, Mahwit și Ibb.

„Diverse materii prime critice sau produse intermediare importante pentru industrie ajung în Germania pe cale maritimă prin Marea Roșie”, afirmă Lisandra Flach, expert în comerț la ifo. „Prin urmare, trecerea pe mare are o importanță geoeconomică deosebită pentru Germania.”


Proporția importurilor germane care ajung prin Strâmtoarea Malacca (8,7% din importuri) și Strâmtoarea Taiwan (7,1%) este la fel de ridicată. În comparație, importanța Strâmtorii Hormuz și a Canalului Panama pentru comerțul exterior german este relativ scăzută: doar 0,5% din toate importurile Germaniei au trecut prin Canalul Panama în 2023, iar prin Strâmtoarea Hormuz au trecut 0,4%.

„Comerțul global este concentrat pe câteva rute maritime cu puncte de blocaj strategice, precum Canalul Suez sau Strâmtoarea Bab el-Mandeb. Blocajele sau perturbările acestor rute maritime, cum au fost recentele atacuri ale rebelilor Houthi din Yemen, au consecințe economice considerabile pentru Germania”, afirmă Katharina Erhardt de la Universitatea din Düsseldorf, coautoare a studiului.

Studiul independent, comandat de Ministerul Federal German pentru Afaceri Economice și Energie, cuantifică dependența importurilor și exporturilor germane de șase puncte maritime cheie: Strâmtoarea Hormuz, Strâmtoarea Bab el-Mandeb, Strâmtoarea Malacca, Strâmtoarea Taiwan, Canalul Suez și Canalul Panama.

(Citește și: ”Noi atacuri ale SUA împotriva teroriștilor Houthi din Yemen pentru restabilirea libertății de navigație prin Marea Roșie și Canalul Suez”)

***


