vineri

29 august, 2025

Stiri

Instanțele își suspendă activitatea, cu excepția cauzelor urgente – până la retragerea proiectului de modificare a pensiilor magistraților

De Vladimir Ionescu

29 august, 2025

Adunările generale din tribunalele și Judecătorii desfășurate în 26 și 27 august au decis, în unanimitate, adoptarea acelorași măsuri stabilite de cele 16 Curți de apel din țară, respectiv suspendarea activității, cu excepția cauzelor urgente, anunță Consiliul Superior la Magistraturii (CSM).

Adunările generale ale judecătorilor solicită retragerea de urgență a proiectului de lege privind reforma pensiilor de serviciu ale magistraților și „încetarea campaniei agresive împotriva autorității judecătorești, care afectează grav statul de drept, drepturile și libertățile cetățenilor ce pot fi garantate efectiv doar de o justiție independentă”.

În materie penală, din 27 august, s-a amânat soluționarea cauzelor, cu excepția cauzelor având ca obiect verificarea legalității și temeiniciei măsurilor preventive și asiguratorii; cauzelor privind aplicarea provizorie a măsurilor de siguranță cu caracter medical; cererilor privind emiterea mandatelor de supraveghere tehnică sau percheziție domiciliară și alte cauze apreciate de judecător ca fiind de extremă urgență.


În materie civilă, în funcție de competența fiecărei secții, nu vor fi suspendate cauzele care vizează măsuri de protecție a minorilor – plasament de urgență (ordonanță președințială), încredințare în vederea adopției, încuviințare adopție; măsuri asigurătorii; ordonanța președințială în materia Minori și Familie în cazurile ce vizează situații de risc care pot pune în pericol viața și integritatea minorilor și necesitatea acordării/stabilirii de tratamente medicale; răpirile internaționale de copii; internarea medicală nevoluntară; ordine de protecție; suspendare executare act administrativ; suspendare grevă/acțiune în constatarea nelegalității grevei sau alte cauze apreciate de judecător ca fiind de extremă urgență.

Judecătorii își vor îndeplini atribuțiile administrative, cele privind motivarea hotărârilor, efectuarea procedurilor de verificare și regularizare a cererilor, studiul individual și formarea profesională continuă, precum și alte atribuții legale și regulamentare (cu excepția judecării cauzelor, în afara cazurilor menționate).

„Dată fiind această situație, pentru a trage un semnal de alarmă cu privire la riscul major de destabilizare a sistemului judiciar generat de demersul normativ menționat, s-a hotărât ca în perioada următoare activitatea instanțelor să se desfășoare potrivit celor stabilite prin hotărârile Adunărilor generale, informații suplimentare referitoare la acest aspect regăsindu-se pe portalul fiecărei instanțe de judecată”, se mai arată în comunicatul CSM.

Ultimele modificări la proiectul privind pensiile magistraților

Ultima formă a proiectului privind pensiile speciale ale magistraţilor prevede o perioadă de tranziţie de 15 ani pentru atingerea vârstei standard de pensionare (65 de ani, valabilă pentru majoritatea angajaților din România), în loc de 10 ani, cum stabilise anterior.

De asemenea, valoarea pensiei va fi de 75% din venitul net a valorii maxime a pensiilor magistraţilor, în loc de 70%, dar ”nu mai puţin de 55% din venitul brut”. 

(Citește și: Marea fugă: Nicușor Dan a semnat decretele de pensionare a 96 de magistrați – pe listă se află președinta și vicepreședinta Curții Supreme, președinta și vicepreședinta Tribunalului București și alți șefi din instanțe și parchete)


Marea fugă: Nicușor Dan a semnat decretele de pensionare a 96 de magistrați – pe listă se află președinta și vicepreședinta Curții Supreme, președinta și vicepreședinta Tribunalului București și alți șefi din instanțe și parchete

Forumul Judecătorilor susține că peste 1.000 de magistrați ar putea ieși din sistem, prin pensionare sau demisie, după modificarea condițiilor de pensionare

Nicușor Dan, către CSM: „Ce este cu această debandadă?" – cereri de pensionare a magistraților fără menționarea datei retragerii sau verificarea respectării procedurii

Alarmă nouă: Scădere bruscă a gradului de ocupare – în cel mai mare ritm de după pandemie. Industria – victima principală. IT-ul pierde și el 30.000 de joburi. Către ce se îndreaptă piața muncii? O comparație cu statele UE

Chestiunea
O nouă realitate în economia României se strecoară printre datele

