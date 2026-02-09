Instalațiile eoliene din Germania în 2025: mai puțină energie, deși a crescut numărul de turbine

Turbinele eoliene, care reprezintă baza tranziției energetice a Germaniei au produs mai puțină energie electrică în 2025, în pofida unei extinderi puternice a capacității instalate, viteza vântului fiind mai redusă decât normalul, transmite DPA, citată de Agerpres.

TenneT, unul dintre cei patru gestionari de rețele de transport de electricitate din Germania, a informat că anul trecut au fost produși în total 132,6 terawați-oră (TWh) de energie eoliană onshore și offshore, în scădere față de 138,3 TWh în 2024.

Dacă sunt incluse toate sursele de producție, o cantitate de 437,6 TWh de energie electrică a fost produsă în Germania în 2025, potrivit Agenției Federale a Rețelelor din Germania, care reglementează rețelele de electricitate și gaze ale țării.

Scăderea producției de energie eoliană se explică prin condițiilor meteorologice.

„În 2025, a existat doar vând moderat, în special pe uscat; în condiții normale, producția centralelor eoliene ar fi fost semnificativ mai mare datorită extinderii capacității instalate de energie eoliană”, a informat 50Hertz, operatorul rețelei din zona Mării Baltice. Compania a precizat că 2023 a fost anul în care vântul a avut cea mai puternică intensitate din ultimii peste 20 de ani, în timp ce 2024 s-a situat în jurul mediei pe termen lung.

Pe de altă parte, producția de energie eoliană offshore a rămas stabilă sau a crescut. Potrivit TenneT, un total de 20,8 TWh de energie eoliană offshore a fost transmisă către țărm din Marea Nordului anul trecut, o cantitate comparabilă cu cea din 2024. Această cantitate este suficientă pentru a acoperi nevoile anuale de energie electrică a aproximativ 6,5 milioane de gospodării din Germania.

În același timp, șase parcuri eoliene offshore din Marea Baltică au generat aproximativ 5,4 TWh de energie electrică în 2025, cu aproximativ 10% mai mult decât în anul precedent, potrivit 50Hertz. Aceasta cantitate ar acoperi consumul de energie al orașului Leipzig și al zonei înconjurătoare.

Luna trecută, autoritatea de reglementare în domeniul energiei din Germania a informat că în 2025 capacitatea totală instalată de producție a energiei regenerabile a Germaniei a crescut cu 11%, până la aproximativ 210 GW. Capacitatea eoliană terestră a Germaniei a ajuns acum la 68,1 GW, a subliniat Agenția Federală a Rețelelor din Germania. Conform obiectivelor guvernamentale, această cifră ar urma să crească până la 115 GW în 2030.

