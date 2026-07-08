Inspectorii antifraudă pot să verifice averile persoanelor fizice și să impoziteze cu 70% sumele care nu pot justificate legal

Inspectorii Direcției generale antifraudă fiscală din cadrul ANAF vor putea efectua verificări ale situației fiscale persoanelor fizice și vor putea stabili impozitul de 70% aplicat veniturilor a căror sursă nu poate fi identificată. Măsura este prevăzută de Ordinul ANAF nr. 768/2026, publicat în Monitorul Oficial și intrat în vigoare luni, 6 iulie.

Noul ordin modifică Ordinul ANAF nr. 2.778/2020 privind competența de exercitare a verificării situației fiscale personale și a activităților preliminare acesteia. Practic, Direcția generală antifraudă fiscală este adăugată pe lista structurilor ANAF care pot derula astfel de verificări.

Se reduce birocrația

Până acum, verificarea situației fiscale personale putea fi realizată de Direcția generală control venituri persoane fizice din aparatul central al ANAF, de serviciile de verificări fiscale din direcțiile regionale ale finanțelor publice și de structurile de inspecție fiscală persoane fizice din unitățile subordonate acestora.

Prin noul ordin, competența este extinsă și la Direcția generală antifraudă fiscală. Modificarea vizează situațiile în care inspectorii Antifraudă descoperă, în timpul controalelor, venituri obținute de persoane fizice, dar a căror sursă nu poate fi justificată sau identificată.

Până la această modificare, inspectorii Antifraudă puteau constata astfel de situații, dar nu puteau valorifica direct constatările prin emiterea deciziei de impunere. Dosarele trebuiau transmise către Direcția generală control venituri persoane fizice, unde urma o nouă analiză de risc și, eventual, includerea contribuabilului într-un program de verificare a situației fiscale personale.

Potrivit documentelor care au fundamentat modificarea, această procedură putea duce la folosirea ineficientă a resurselor instituționale și la întârzierea stabilirii creanțelor fiscale suplimentare datorate bugetului de stat.

Sumele ce nu pot fi justificate se impozitează cu 70%

Miza modificării este legată direct de regimul fiscal aplicabil veniturilor cu sursă neidentificată. Din iulie 2024, Codul fiscal prevede o cotă de impozitare de 70% pentru astfel de venituri, aplicată asupra bazei impozabile ajustate.

Concret, dacă organele fiscale constată că o persoană fizică a obținut venituri care nu pot fi justificate prin surse declarate sau identificabile, ANAF poate stabili, prin decizie de impunere, impozitul datorat și accesoriile fiscale aferente.

Prin extinderea competențelor Direcției generale antifraudă fiscală, ANAF urmărește să scurteze traseul administrativ al dosarelor și să permită stabilirea mai rapidă a obligațiilor fiscale în cazurile în care inspectorii identifică venituri nedeclarate sau fără sursă clară.

Contribuabilul este înștiințat în scris

Noua competență nu înseamnă că orice persoană fizică poate fi verificată automat. Verificarea situației fiscale personale rămâne supusă procedurilor din Codul de procedură fiscală.

Înaintea declanșării controlului, ANAF trebuie să facă o analiză de risc. Sunt avute în vedere cazurile în care diferența dintre veniturile estimate de Fisc și veniturile declarate de contribuabil depășește 10%, dar este de cel puțin 50.000 de lei.

Înainte de începerea verificării propriu-zise, contribuabilul primește o notificare de conformare și are la dispoziție 30 de zile pentru a-și clarifica situația fiscală, prin depunerea sau corectarea declarațiilor ori prin prezentarea unor explicații și documente.

Dacă, după această etapă, riscul fiscal se menține, ANAF poate transmite avizul de verificare și poate declanșa oficial verificarea situației fiscale personale. Codul de procedură fiscală prevede că persoana vizată trebuie înștiințată în scris, prin aviz de verificare, înainte ca procedura să înceapă.

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