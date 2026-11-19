Aflată pe locul 6 în UE la procentul de suprafață agricolă în suprafața totală a țării și cu o climă propice agriculturii, România se străduiește să se hrănească singură: o spune deficitul comercial la alimente și produse agricole, precum și productivitatea medie care mai are drum de străbătut până la media europeană.
Pe de altă parte, redesenarea traseelor comerciale din regiune, precum și încălzirea climei pun presiune pe fermele românești, constrânse la o permanentă adaptare : Cum poate crește productivitatea fermei românești – vegetale sau zootehnice, care e pasul decisiv spre competitivitatea regională, cum pot crește mai repede industriile de procesare alimentară astfel încât să exportăm nu materie primă, ci produse cu valoare adăugată mare, ce industrii specifice și ce surse de finanțare pot sprijini trecerea agriculturii românești la nivelul următor, care sunt punctele tari ale agriculturii românești și cum pot fi ele valorificate la maximum?
Oficiali, experți, coordonatori de instituții implicate în politicile agricole, precum și jucători de anvergură din agribusiness și reprezentanți ai acestora, analizează, cu cărțile pe masă, ce politici agricole trebuie accelerate, ce avem și ce lipsește pentru o agricultură performantă și care sunt bolovanii din drumul fermierului către productivitate, eficiență și comercializarea produselor: hărțile sectorului care hrănește România: cea de acum și, mai ales, cea viitoare.
CONFERINȚĂ
Miercuri, 25 noiembrie 2026, orele 09:30 – 14:30
Live online pe canalele CursDeGuvernare
ÎNREGISTREAZĂ-TE AICI
SPEAKERI:
Prof. univ. dr. Sorin Mihai CÎMPEANU, Rector, Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București (USAMV București) & Preşedinte, CNR
Florin ZAHARIA, Secretar de Stat, Ministerul Finanțelor
Viorel MORĂRESCU, Director, Direcția Generală Politici Agricole, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltǎrii Rurale
Claudiu COADǍ, Director al Direcției Active Fizice și Plăți Directe (AFIR)
Dr. Constantin BÎRCĂ, Director General Adjunct, Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA)
Francesco VANNI, Analist de Politici (Policy Analyst) în Direcția Comerț și Agricultură (TAD) a OCDE
Gijs SCHILTHUIS, Director Sustainability, Directorate-General for Agriculture and Rural Development, European Commission
Ionel ARION, Federația Națională PRO AGRO
Jean VALVIS, Preşedinte Valvis Holding
Reprezentant, Agricover
Florian CIOLACU, Director Executiv, Clubul Fermierilor Români
Reprezentant, ACEBOP (TBD)
Alina CREȚU, Director Executiv, Forumul Agricultorilor și Procesatorilor Profesioniști din România (APPR)
Bogdan ALEXANDRESCU, CEC Bank
Achim IRIMESCU, Fost ministru al Agriculturii, doctor în economie agrară
Partener instituțional:
Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București (USAMV București)
Partener:
Asociația Cronica Europeană