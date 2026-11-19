Aflată pe locul 6 în UE la procentul de suprafață agricolă în suprafața totală a țării și cu o climă propice agriculturii, România se străduiește să se hrănească singură: o spune deficitul comercial la alimente și produse agricole, precum și productivitatea medie care mai are drum de străbătut până la media europeană.

Pe de altă parte, redesenarea traseelor comerciale din regiune, precum și încălzirea climei pun presiune pe fermele românești, constrânse la o permanentă adaptare : Cum poate crește productivitatea fermei românești – vegetale sau zootehnice, care e pasul decisiv spre competitivitatea regională, cum pot crește mai repede industriile de procesare alimentară astfel încât să exportăm nu materie primă, ci produse cu valoare adăugată mare, ce industrii specifice și ce surse de finanțare pot sprijini trecerea agriculturii românești la nivelul următor, care sunt punctele tari ale agriculturii românești și cum pot fi ele valorificate la maximum?

Oficiali, experți, coordonatori de instituții implicate în politicile agricole, precum și jucători de anvergură din agribusiness și reprezentanți ai acestora, analizează, cu cărțile pe masă, ce politici agricole trebuie accelerate, ce avem și ce lipsește pentru o agricultură performantă și care sunt bolovanii din drumul fermierului către productivitate, eficiență și comercializarea produselor: hărțile sectorului care hrănește România: cea de acum și, mai ales, cea viitoare.

CONFERINȚĂ

Miercuri, 25 noiembrie 2026, orele 09:30 – 14:30

Live online pe canalele CursDeGuvernare

SPEAKERI:

Prof. univ. dr. Sorin Mihai CÎMPEANU, Rector, Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București (USAMV București) & Preşedinte, CNR

Florin ZAHARIA, Secretar de Stat, Ministerul Finanțelor

Viorel MORĂRESCU, Director, Direcția Generală Politici Agricole, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltǎrii Rurale

Claudiu COADǍ, Director al Direcției Active Fizice și Plăți Directe (AFIR)

Dr. Constantin BÎRCĂ, Director General Adjunct, Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA)

Francesco VANNI, Analist de Politici (Policy Analyst) în Direcția Comerț și Agricultură (TAD) a OCDE

Gijs SCHILTHUIS, Director Sustainability, Directorate-General for Agriculture and Rural Development, European Commission

Ionel ARION, Federația Națională PRO AGRO

Jean VALVIS, Preşedinte Valvis Holding

Reprezentant, Agricover

Florian CIOLACU, Director Executiv, Clubul Fermierilor Români

Reprezentant, ACEBOP (TBD)

Alina CREȚU, Director Executiv, Forumul Agricultorilor și Procesatorilor Profesioniști din România (APPR)

Bogdan ALEXANDRESCU, CEC Bank

Achim IRIMESCU, Fost ministru al Agriculturii, doctor în economie agrară

Partener instituțional:

Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București (USAMV București)

Partener:

BCR

Asociația Cronica Europeană