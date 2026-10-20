Înscrieri deschise – Conferința ”Reindustrializarea României – noul context și redefinirea priorităților regionale și europene”. Marți, 27 octombrie 2026, orele 09:30-14:30

Economia României trece printr-un moment istoric de inflexiune: schimbarea modelului de dezvoltare, de la creșterea bazată pe consumul de import, la un model bazat pe creare de valoare adăugată mare.

Principala șansă este un plan de reindustrializare – atât pentru acoperirea deficitului comercial prin creșterea producției autohtone, cât și miza pe exportul produselor cu valoare adăugată prin inovație și tehnologizare – într-un moment în care întreaga industrie europeană trece printr-un moment de resetare.

Dar unde e competitivitatea industriei românești în acest moment și de ce anume au nevoie industriile românești pentru a ține pasul cu competiția externă? Care mai sunt sursele de competitivitate ale industriilor românești și care sunt politicile economice necesare pentru a le conserva și pentru a crea altele noi? Și cum ne putem branșa la marșul noilor industrii pe care a pornit întreaga industrie externă de care depindem?

Decidenți, experți, manageri de instituții cu influență în ecosistemul industriilor românești, alături de jucători de top din economia românească vor dezbate și vor căuta răspunsuri la o intrebare stringentă: care e direcția pe care o va apuca industria României în noua conjunctură externă și cum reinstrializăm România?

CONFERINȚĂ ÎN FORMAT HIBRID

Marți, 27 octombrie 2026, orele 09:30 – 14:30

Live online pe canalele CursDeGuvernare

SPEAKERI:

Dumitru CHISǍLIȚǍ, Ministru, Ministerul Energiei (TBC)

Ștefan Radu OPREA, Ministru, Ministerul Apărării Naționale

Radu HANGA, Preşedinte, BVB

Iulian LOLEA, Economist-șef, Confederația Patronală Concordia

Prof. Univ. Dr. Nasty – Marian VLĂDOIU, Președinte, Uniuniunea Camerelor de Comerț Bilaterale din România și Vicepreședinte, Organizația Patronală Industria de Apărare (OPIA)

Mihaela MIHĂILESCU, Deputy Head, EBRD Romania

Adrian SANDU, Secretar General, Asociația Constructorilor de Automobile din România (ACAROM)

Alin IOANEŞ, CEO, ROMBAT

Ramona KURKO, Deputy Managing Director & Head of Strategic Clients Corporate Banking, BCR

Florin‑Marian SPǍTARU, Consilier Președinte, GRAMPET Group

Daniela DĂRĂBAN, Director Executiv, Federația Asociațiilor Companiilor de Utilități din Energie (ACUE)

Răzvan POPESCU, Director General, ROMGAZ (TBC)

Adriana RECORD, Director Executiv, Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Franceză din România (CCIFER)

Ana-Maria ICĂTOIU, Președinte Executiv, Federația pentru Inovare și Competitivitate Sustenabilă în IMM-uri (FICSIMM)

Moderator: Tudor MUȘAT, Jurnalist

PARTENER INSTITUȚIONAL

Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital, Senatul României

PARTENERI

BCR

ELECTRICA

Banca Transilvania

IRUM

Rombat

ROMGAZ

ACUE – Federația Asociațiilor Companiilor de Utilități din Energie

Asociația Cronica Europeană

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