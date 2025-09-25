Înscrieri deschise: Conferința live online „Finanțarea Dezvoltării: (Re)capitalizarea României și utilizarea instrumentelor de irigare financiară a economiei”. Marți, 30 septembrie 2025, orele 09:30 – 14:00

Conferințele CDG organizează marți, 30 septembrie 2025, orele 09:30 – 14:00, conferința: „Finanțarea Dezvoltării: (Re)capitalizarea României și utilizarea instrumentelor de irigare financiară a economiei”.

Economia românească trebuie să-și schimbe modelul de creștere – de la consumul pe datorie la producția cu valoare adăugată mare.

Chiar dacă banii ieftini sunt de domeniul trecutului, acumularea de capital și mijloacele de finanțare sustenabilă pentru companii sunt speranța dezvoltării. Tocmai pentru că economia privată românească se află între două provocări:

(1) prima provocare constă în oportunitatea uriașă oferită de resetarea economiei mondiale și de noile căi deschise de accesul la tehnologie și noile trenduri în privința modelului economic: companiile au un front de lucru practic nelimitat;

(2) a doua provocare o constituie problema ridicată de Raportul Draghi privind inadecvarea sistemului european de finanțare a sectoarelor economice tehnologice, prin comparație cu modelul american de irigare a economiei inovative.

Dar căi de a profita de conjunctură există. Oficiali decidenți, experți, finanțatori și jucători în

economia reală pun pe masă soluții de finanțare a dezvoltării business-urilor, într-un moment

în care lupta cu crizele nu trebuie să oprească avansul economiilor.

CONFERINȚA LIVE ONLINE

Finanțarea Dezvoltării: (Re)capitalizarea României și utilizarea tuturor instrumentelor de irigare financiară a economiei

Marți, 30 septembrie 2025, orele 09:30 – 14:00

Live pe CursDeGuvernare.ro

AGENDA:

Sándor BENDE, Președinte, Comisia pentru industrii şi servicii, Camera Deputaților, Parlamentul României

Alexandru NAZARE, Ministrul Finanțelor

Reprezentant, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (TBD)

Radu HANGA, Președinte, Bursa de Valori București

Cosmin PĂUNESCU, Șef Serviciu Supraveghere Prudențială (piața de capital), ASF România

Nicoleta FORFOTĂ, Membru al Consiliului Director – AmCham Romania / Corporate Bank Head – Citibank

Ciprian DASCĂLU, Economist-Șef și Director de Cercetare BCR

Andrei BURZ-PÎNZARU, Partener, Reff & Asociații | Deloitte Legal

Daniela ILIESCU, Director Executiv al ROPEA și Membru al CA al Patria Bank, Membru al CS al Băncii de Investiții și Dezvoltare

Reprezentant, Nuclearelectrica (TBD)

Gabiel BIRIȘ, Co-Managing Partner Biriș Goran SPARL și Fondator The Tax Institute

Reprezentant, Fondul Român de Contragarantare (TBD)

Moderator: Constantin RUDNIȚCHI, Jurnalist

