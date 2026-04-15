Înscrieri deschise/ Conferința: Finanțarea Dezvoltării: (Re)capitalizarea României și utilizarea tuturor instrumentelor de irigare financiară a economiei. Miercuri, 22 Aprilie 2026, orele 09:30 – 14:00

Economia românească trebuie să-și schimbe modelul de creștere – de la consumul pe datorie la producția cu valoare adăugată mare:
capitalul românesc s-a maturizat – are forța de-a se extinde, de-a se diversifica și a ataca sectoarele economice care să-i permită internaționalizarea și obținerea unui loc pe harta economiei iminente.
Chiar dacă banii ieftini sunt de domeniul trecutului, acumularea de capital și mijloacele de finanțare sustenabilă pentru companii sunt speranța dezvoltării. Tocmai pentru că economia privată românească se află între două provocări:
(1) prima provocare constă în oportunitatea uriașă oferită de resetarea economiei mondiale și de noile căi deschise de accesul la tehnologie și noile trenduri în privința modelului economic: companiile au un front de lucru practic nelimitat;
(2) a doua provocare o constituie problema ridicată de Raportul Draghi privind inadecvarea sistemului european de finanțare a sectoarelor economice tehnologice, prin comparație cu modelul american de irigare a economiei inovative.
Dar căi de a profita de conjunctură există. Oficiali decidenți, experți, finanțatori și jucători în economia reală pun pe masă soluții de finanțare a dezvoltării business-urilor, într-un moment în care lupta cu crizele nu trebuie să oprească avansul economiilor.
CONFERINȚĂ ÎN FORMAT HIBRID
Miercuri, 22 aprilie 2026, orele 09:30 – 14:00
Live online pe canalele CursDeGuvernare
ÎNREGISTREAZĂ-TE AICI
AGENDA:
Maria – Gabriela HORGA,Președinte, Comisia pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital, Senatul României
Alexandru NAZARE,Ministrul Finanțelor
Dragoș-Nicolae PÎSLARU, Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene
Mihaela MIHĂILESCU, Associate Director, Deputy Head Romania, EBRD
Radu HANGA, Președinte CA,Bursa de Valori București
Alexandru PETRESCU, Preşedinte,ASF
Ionuț DUMITRU, Economist-Şef, Raiffeisen Bank & Consilier onorific Prim-ministru
Sergiu NEGUȚ, Cofondator, FinTechOS
Radu CRĂCIUN, Vicepreședinte, Asociația Administratorilor Independenți
Dan BĂDIN, Partener Servicii Fiscale, Deloitte România
Sebastian POPESCU, Partner, Head of Grants & Incentives Advisory Leader, EY Parthenon
Horia MANDA, Managing partner, Axxess Capital
Adrian ERIMESCU, CEO, Growceanu
Andrei GEMENEANU,Președinte, ROPEA & Managing partner, Morphosis
Diana SPIRIDON, Membru Fondator & Ecosystem Partnership Lead Rise Hub Romania
Reprezentant, Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru IMM (TBD)
Reprezentant, Alive Capital (TBC)
PARTENERI:
Asociația Cronica Europeană
PARTENER INSTITUȚIONAL:
Comisia pentru buget, finanțe, actvitiate bancară și piață de capital, Senatul României