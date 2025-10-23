Înscrieri deschise / Conferința: Economia circulară – un AS în mâna României: Cum înmulțim miliardele de euro din deșeuri în PIB-ul național. 27 octombrie 2025, orele 09:30 – 13:30

Problema europeană a materiilor prime suflă în focul economiilor circulare naționale – acolo unde deșeurile devin materie primă și creează industrii de multe miliarde.
Atenția decidenților politici și administrativi acordată Sistemului de Garanție Returnare (SGR) trebuie multiplicată și către alte tipuri de materiale reciclabile:
de la deșeurile din construcții la materiale critice care pot fi recuperate din deșeurile electronice – de la metalele feroase și neferoase la deșeurile textile – de la hârtie și felurite ambalaje, la bateriile scoase și anvelope – etc.
Industriile care prelucrează aceste deșeuri nu doar că reintrodus în circuitul economic acest gen de materiale, ci înseamnă și un ansamblu economic complex care aduce procente în PIB.
Ele au, însă, nevoie și de celălalt pilon al economiei circulare: sistemele de colectare sectorială puternice și optimizate, astfel încât deșeurile să devină materie primă.
Oficiali decidenți, experți și reprezentanți ai organizațiilor active în procesul de reciclare dezbat la Conferința CDG: care este stadiul proiectelor de lege și a inițiativelor din partea companiilor în ce privește economia circulară a României? Ce responsabilități are fiecare actor implicat în lanțul de reciclare și cum preiau companiile inițiativa pentru a readuce în ciclul economic materiale și produse folosite deja?
CONFERINȚA ÎN FORMAT HIBRID
Luni, 27 octombrie 2025, orele 09:30 – 13:30
Live online pe canelele CursDeGuvernare
ÎNREGISTREAZĂ-TE AICI
SPEAKERI:
Sándor BENDE, Președinte, Comisia pentru industrii şi servicii, Camera Deputaților, Parlamentul României
Diana-Anda BUZOIANU, Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor
Viorel BĂLTĂREȚU, Secretar de stat, Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului
Cristian Silviu BUȘOI, Secretar de stat, Ministerul Energiei
Constantin DAMOV, Președinte Coaliția pentru Economie Circulară, Președinte Green Group
Zsuzsa BERESCHI, Director | Energy & Sustainability | EY Parthenon
Ionel CIUCIOI, Director Executiv, ROMPAP (Patronatul Industriei de Celuloză și Hârtie)
Valentin NEGOIȚĂ, Președinte, ECOTIC
Dorin MIHAI, Director General, TOMRA Collection România
Ph. D Constantin APOSTOL, Fondator și CEO AS METAL, membru în consiliul director CERC
Radu MERICA, CEO, RER Group
Elena GAȘPAR, Președinte, SNRB (Sistemul Național de Reciclare a Bateriilor)
Marius MUNTEANU, membru în consiliul director ARETEX, Manager Național TEXCYCLE Romania
Moderator: Alexandru LAIBǍR, Director Executiv, Coaliția pentru Economia Circulară – CERC.
Parteneri insituțional:
Comisia pentru industrii și servicii, Camera Deputaților, Parlamentul României
Parteneri:
Asociația Cronica Europeană