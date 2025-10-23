Înscrieri deschise / Conferința: Economia circulară – un AS în mâna României: Cum înmulțim miliardele de euro din deșeuri în PIB-ul național. 27 octombrie 2025, orele 09:30 – 13:30

Problema europeană a materiilor prime suflă în focul economiilor circulare naționale – acolo unde deșeurile devin materie primă și creează industrii de multe miliarde.

Atenția decidenților politici și administrativi acordată Sistemului de Garanție Returnare (SGR) trebuie multiplicată și către alte tipuri de materiale reciclabile:

de la deșeurile din construcții la materiale critice care pot fi recuperate din deșeurile electronice – de la metalele feroase și neferoase la deșeurile textile – de la hârtie și felurite ambalaje, la bateriile scoase și anvelope – etc.

Industriile care prelucrează aceste deșeuri nu doar că reintrodus în circuitul economic acest gen de materiale, ci înseamnă și un ansamblu economic complex care aduce procente în PIB.

Ele au, însă, nevoie și de celălalt pilon al economiei circulare: sistemele de colectare sectorială puternice și optimizate, astfel încât deșeurile să devină materie primă.

Oficiali decidenți, experți și reprezentanți ai organizațiilor active în procesul de reciclare dezbat la Conferința CDG: care este stadiul proiectelor de lege și a inițiativelor din partea companiilor în ce privește economia circulară a României? Ce responsabilități are fiecare actor implicat în lanțul de reciclare și cum preiau companiile inițiativa pentru a readuce în ciclul economic materiale și produse folosite deja?

CONFERINȚA ÎN FORMAT HIBRID

Luni, 27 octombrie 2025, orele 09:30 – 13:30

Live online pe canelele CursDeGuvernare

SPEAKERI:

Sándor BENDE, Președinte, Comisia pentru industrii şi servicii, Camera Deputaților, Parlamentul României

Diana-Anda BUZOIANU, Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor

Viorel BĂLTĂREȚU, Secretar de stat, Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului

Cristian Silviu BUȘOI, Secretar de stat, Ministerul Energiei

Constantin DAMOV, Președinte Coaliția pentru Economie Circulară, Președinte Green Group

Zsuzsa BERESCHI, Director | Energy & Sustainability | EY Parthenon

Ionel CIUCIOI, Director Executiv, ROMPAP (Patronatul Industriei de Celuloză și Hârtie)

Valentin NEGOIȚĂ, Președinte, ECOTIC

Dorin MIHAI, Director General, TOMRA Collection România

Ph. D Constantin APOSTOL, Fondator și CEO AS METAL, membru în consiliul director CERC

Radu MERICA, CEO, RER Group

Elena GAȘPAR, Președinte, SNRB (Sistemul Național de Reciclare a Bateriilor)

Marius MUNTEANU, membru în consiliul director ARETEX, Manager Național TEXCYCLE Romania

Moderator: Alexandru LAIBǍR, Director Executiv, Coaliția pentru Economia Circulară – CERC.



Parteneri insituțional:

Comisia pentru industrii și servicii, Camera Deputaților, Parlamentul României

Parteneri:

EY România

ECOTIC

RER Group

TOMRA

SNRB

Asociația Cronica Europeană