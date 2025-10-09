Înscrieri deschise / CONFERINȚA: Capitalul autohton al României – internaționalizarea businessurilor: maturizare și trecerea la statutul de forță regională. Marți, 14 octombrie 2025, orele 9:30 – 14:30

În cei 30 de ani de economie de piață, capitalul autohton s-a copt și vizează, deja, 3 direcții: (1) diversificarea investițiilor, (2) țintirea valorii adăugate mari și (3) internaționalizare.
Momentul accelerării pe cele 3 direcții este excepțional: reindustrializarea Europei, negocierile avansate de aderare la UE a Moldovei și, mai ales, a Ucrainei, precum și consolidarea flancului estic al UE nu numai militar ci și economic – toate acestea sunt o bună ocazie pentru capitalul autohton al României de a-și arăta inteligența și potențialul.
E nevoie, însă, de o gândire strategică la nivel de decizie guvernamentală: cum ar arăta un astfel de plan, care să susțină și să pună în valoare capitalul românesc?
Economiști, experți, decidenți – alături de CEO ai companiilor de top din România – încearcă să schițeze cele 3-4 direcții ale unei strategii prin care economia românească să devină referință în regiune: Made by Romania,
în cadrul Conferinței organizate de Conferințele CDG și Banca Națională a României:
Capitalul autohton al României – internaționalizarea businessurilor: maturizare și trecerea la statutul de forță regională
Marți, 14 octombrie 2025, orele 9:30 – 14:30
SPEAKERI:
Valentin LAZEA, Economist-șef BNR – Cuvânt de deschidere
Dragoș Nicolae PÎSLARU, Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene
Iulian Cosmin MĂRGELOIU, Secretar de stat, Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului
Reprezentant, Ministerul Energiei (TBD)
Radu HANGA, Președinte, Bursa de Valori București – BVB
Răzvan POPESCU, Director General, Romgaz SA
Iulian STANCIU, Președinte Executiv, eMAG
Bogdan PLEȘUVESCU, Deputy CEO, Banca Transilvania
Florin SPĂTARU, Consilier Președinte, GRAMPET Group
Felix PĂTRĂȘCANU, Cofondator, FAN Courier Group
Radu TIMIȘ Jr., CEO, Cris-Tim
Grigore HOROI, Director General – Președinte CA, Agricola International S.A.
Liviu SAV, Strategy and development manager – IMM Club, CXO and Co-founder – BRIDGE-to-INFORMATION
Moderator: Tudor MUȘAT, Jurnalist
