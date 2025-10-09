Înscrieri deschise / CONFERINȚA: Capitalul autohton al României – internaționalizarea businessurilor: maturizare și trecerea la statutul de forță regională. Marți, 14 octombrie 2025, orele 9:30 – 14:30

În cei 30 de ani de economie de piață, capitalul autohton s-a copt și vizează, deja, 3 direcții: (1) diversificarea investițiilor, (2) țintirea valorii adăugate mari și (3) internaționalizare.

Momentul accelerării pe cele 3 direcții este excepțional: reindustrializarea Europei, negocierile avansate de aderare la UE a Moldovei și, mai ales, a Ucrainei, precum și consolidarea flancului estic al UE nu numai militar ci și economic – toate acestea sunt o bună ocazie pentru capitalul autohton al României de a-și arăta inteligența și potențialul.

E nevoie, însă, de o gândire strategică la nivel de decizie guvernamentală: cum ar arăta un astfel de plan, care să susțină și să pună în valoare capitalul românesc?

Economiști, experți, decidenți – alături de CEO ai companiilor de top din România – încearcă să schițeze cele 3-4 direcții ale unei strategii prin care economia românească să devină referință în regiune: Made by Romania,

în cadrul Conferinței organizate de Conferințele CDG și Banca Națională a României :

Capitalul autohton al României – internaționalizarea businessurilor: maturizare și trecerea la statutul de forță regională

Marți, 14 octombrie 2025, orele 9:30 – 14:30

