cursdeguvernare

Newsletter
Contact
joi

9 octombrie, 2025

logo-conferinte-curs-de-guvernare
Facebook Linkedin Twitter Rss
Newsletter
Stiri

Înscrieri deschise / CONFERINȚA: Capitalul autohton al României – internaționalizarea businessurilor: maturizare și trecerea la statutul de forță regională. Marți, 14 octombrie 2025, orele 9:30 – 14:30

Rss
De Redacţia

9 octombrie, 2025

În cei 30 de ani de economie de piață, capitalul autohton s-a copt și vizează, deja, 3 direcții: (1) diversificarea investițiilor, (2) țintirea valorii adăugate mari și (3) internaționalizare. 

Momentul accelerării pe cele 3 direcții este excepțional: reindustrializarea Europei, negocierile avansate de aderare la UE a Moldovei și, mai ales, a Ucrainei, precum și consolidarea flancului estic al UE nu numai militar ci și economic – toate acestea sunt o bună ocazie pentru capitalul autohton al României de a-și arăta inteligența și potențialul. 
E nevoie, însă, de o gândire strategică la nivel de decizie guvernamentală: cum ar arăta un astfel de plan, care să susțină și să pună în valoare capitalul românesc? 

Economiști, experți, decidenți – alături de CEO ai companiilor de top din România – încearcă să schițeze cele 3-4 direcții ale unei strategii prin care economia românească să devină referință în regiune: Made by Romania,
în cadrul Conferinței organizate de Conferințele CDG și Banca Națională a României:

Capitalul autohton al României – internaționalizarea businessurilor: maturizare și trecerea la statutul de forță regională 

Marți, 14 octombrie 2025, orele 9:30 – 14:30

ÎNREGISTREAZĂ- TE GRATUIT


SPEAKERI:

Valentin LAZEA, Economist-șef BNR – Cuvânt de deschidere

Dragoș Nicolae PÎSLARU, Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene 

Iulian Cosmin MĂRGELOIU, Secretar de stat, Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului 

Reprezentant, Ministerul Energiei (TBD)


Radu HANGA, Președinte, Bursa de Valori București – BVB

Răzvan POPESCU, Director General, Romgaz SA

Iulian STANCIU, Președinte Executiv, eMAG

Bogdan PLEȘUVESCU, Deputy CEO, Banca Transilvania 

Florin SPĂTARU, Consilier Președinte, GRAMPET Group


Felix PĂTRĂȘCANU, Cofondator, FAN Courier Group 

Radu TIMIȘ Jr., CEO, Cris-Tim

Grigore HOROI, Director General – Președinte CA, Agricola International  S.A.

Liviu SAV, Strategy and development manager – IMM Club, CXO and Co-founder – BRIDGE-to-INFORMATION


Moderator: Tudor MUȘAT, Jurnalist

Partener instituțional:

Banca Națională a României

Parteneri:

Banca Transilvania

eMAG

Agricola

Cris-Tim

Grampet Group

Romgaz

Asociația Cronica Europeană

***

Google New Urmărește-ne pe Google News
Rss
Articole recomandate:

Etichete: ,

citește și

lasă un comentariu

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

toate comentariile

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

articole categorie

cursdeguvernare

Facebook Linkedin Twitter Rss
Opiniile prezentate pe acest site, precum și comentariile la articole cad în responsabilitatea exclusivă a autorilor.

©Copyright - SC Varianta Media SRL

Citește și:

Alarmă nouă: Scădere bruscă a gradului de ocupare – în cel mai mare ritm de după pandemie. Industria – victima principală. IT-ul pierde și el 30.000 de joburi. Către ce se îndreaptă piața muncii? O comparație cu statele UE

Chestiunea
O nouă realitate în economia României se strecoară printre datele

Lucrăm momentan la conferința viitoare.

Îți trimitem cele mai noi evenimente pe e-mail pe măsură ce apar:
Abonează-te la noutăți