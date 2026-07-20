Programul Rabla 2026 s-a deschis – înscrierile pentru persoane fizice au început – Buget de 300 mil. lei

Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) a demarat, de luni, de la ora 10:00, sesiunea de înscriere online a persoanelor fizice în cadrul Programului Rabla Auto 2026.

Programul Rabla pentru persoane fizice a fost lansat în același format cu ediția din anul 2025. Persoana fizică poate solicita cel mult două ecotichete în cadrul unei sesiuni de înscriere, câte unul pentru fiecare autovehicul nou care urmează a fi achiziționat. Suma alocată acestui program de subvenționare este de 300 de milioane de lei, la același nivel ca anul trecut, iar valoarea ecotichetelor este cuprinsă între 10.000 de lei și 18.500 de lei pentru achiziția unui autoturism nou.

Amintim că regula care limita ajutorul de stat doar la mașinile fabricate în Uniunea Europeană a fost eliminată, pentru că această condiție putea întârzia lansarea sesiunii cu cel puțin trei luni, după cum a anunțat recent Ministerul Mediului.

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Criteriul privind originea mașinilor eligibile ar putea reveni din 2027, după ce vor fi purtate discuții cu reprezentanții Comisiei Europene, a anunțat în debutul lunii ministra interimară a Mediului, Diana Buzoianu.

Persoanele fizice pot beneficia de următoarele ecotichete:

18.500 lei pentru achiziționarea unui autovehicul nou pur electric sau cu pilă de combustie cu hidrogen;

15.000 lei pentru achiziționarea unui autovehicul nou plug-in hibrid sau a unei motociclete electrice;

12.000 lei pentru achiziționarea unui autovehicul nou cu sistem de propulsie hibrid;

10.000 lei pentru achiziționarea unui autovehicul nou cu sistem de propulsie termică, inclusiv GPL/GNC, sau a unei motociclete.

Procedura de înscriere

“Am pus la dispoziţia cetăţenilor un material video informativ care prezintă, într-o manieră clară şi accesibilă, paşii necesari pentru înscrierea persoanelor fizice în aplicaţia programului. Obiectivul nostru este de a asigura un proces de înscriere cât mai transparent, oferind tuturor solicitanţilor informaţiile necesare pentru parcurgerea corectă şi eficientă a procedurilor.”, a declarat Florin Bănică, preşedintele Administraţiei Fondului pentru Mediu, citat de News.ro.

Înscrierea persoanelor fizice se realizează prin încărcarea în aplicaţie a următoarelor documente:

cererea de finanţare, descărcată din aplicaţie, completată prin tehnoredactare şi ulterior, încărcată fără a fi semnată;

actul de identitate, în termen de valabilitate la momentul înscrierii;

certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor, nu mai vechi de 90 de zile la momentul înscrierii în program;

certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul/reşedinţa, nu mai vechi de 30 de zile la momentul înscrierii în program.

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