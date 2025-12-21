INS: Consumul mediu de vinuri și băuturile alcoolice distilate a scăzut în 2024

Consumul mediu de băuturi, pe locuitor, a scăzut, în 2024, comparativ cu anul anterior, la băuturile nealcoolice, vinuri și la băuturile alcoolice distilate, conform datelor publicate de Institutul Național de Statistică.

Consumul mediu de bere, pe locuitor a crescut ușor, cu 0,1 litri, cel de vinuri a scăzut cu 1,4 litri, consumul mediu de băuturi alcoolice distilate (în echivalent alcool 40%) a scăzut cu 0,3 litri, iar cel de băuturi nealcoolice s-a redus cu 9,3 litri.

Resursele totale de bere au fost mai mici cu 159.200 hl, față de anul precedent, fiind asigurate în proporție de 93% din producția anului 2024. Importul de bere a scăzut față de 2023 cu 9,5%, transmite Agerpres. Disponibilul de bere pentru consum uman s-a menținut constant, iar producția de bere a scăzut cu 226.700 hl (-1,5%).

Resursele totale de vinuri au scăzut în 2024, față de anul precedent, cu 804.100 hl. Această reducere s-a datorat în principal producției de vinuri care s-a diminuat față de anul 2023 cu 24,1% (-1,119 milioane hl). Importul de vinuri a scăzut cu 5,8% (-35.600 hl), iar stocul inițial de vinuri a crescut cu 13,3% (+351.000 hl).

Ponderea producției de vinuri în resursele totale a scăzut cu 9,1 puncte procentuale. Aportul stocului inițial și importul de vinuri la formarea resurselor totale de vinuri, în anul 2024, au crescut cu 8,7 p.p. respectiv cu 0,4 p.p față de anul precedent. Cea mai mare parte din resursele de vin a fost destinată consumului uman, care a scăzut cu 273.500 hl, față de anul precedent.

Exportul de vinuri în anul 2024 a crescut cu 11.700 hl față de anul precedent.

Resursele de băuturi alcoolice distilate în anul 2024 au fost mai mici față de anul precedent, cu 27.200 hl alcool 100%. Producția de băuturi alcoolice distilate a fost constituită în cea mai mare parte din lichioruri, alcool etilic de fermentație alimentar și alte băuturi alcoolice distilate.

Resursele totale de băuturi alcoolice distilate din grupa „Lichioruri, alcool etilic de fermentație alimentar și alte băuturi alcoolice distilate” au fost mai mici cu 17.100 hl alcool 100%, comparativ cu anul precedent. Disponibilul pentru consumul uman a scăzut cu 4,4%. Consumul mediu de lichioruri, alcool etilic de fermentație alimentar și alte băuturi alcoolice distilate, a scăzut de la 0,9 la 0,8 litri alcool 100%, pe locuitor, în anul 2024.

O altă grupă de băuturi alcoolice distilate este reprezentată de rachiurile naturale și coniac. Comparativ cu anul 2023, producția de rachiuri naturale și coniac a crescut în anul 2024 cu 5,3% (+3.100 hl alcool 100%). La asigurarea resurselor totale de rachiuri naturale și coniac, aportul producției a fost mai mare cu 2,3 p.p față de anul precedent, iar aportul importului de băuturi alcoolice din grupa „Rachiuri naturale și coniac” a fost mai mic cu 1,5 p.p față de anul anterior. Nivelul consumului mediu, pe locuitor, la rachiuri naturale și coniac a crescut de la 0,3 la 0,4 comparativ cu nivelul anului precedent.

Resursele totale de băuturi din grupa „Whisky, gin, rom, votcă” au fost mai mici cu 11.900 hl alcool 100% față de cele din anul precedent. Atât nivelul producției cât și al importului de băuturi din grupa „Whisky, gin, rom, votcă” au fost mai mici față de anul 2023 cu 4% respectiv cu 6,4%. Aportul producției la formarea resurselor totale a fost mai mare cu 0,3 p.p., iar aportul importului mai mic cu 0,6 p.p.

În ceea ce privește resursele totale de alcool (în echivalent alcool 100%), provenite din băuturi alcoolice distilate, vinuri și bere, acestea au fost asigurate, în proporție de 68,2% din producție, în anul 2024. Importul de băuturi alcoolice distilate, vinuri și bere (în echivalent alcool 100%) a scăzut față de anul precedent cu 6,2% (-17.500 hl alcool 100%), iar exportul a crescut cu 5,3% (+4.500 hl alcool 100%). Cantitățile exportate au fost mai mici decât cele importate. Comparativ cu anul precedent, disponibilul pentru consum uman a scăzut cu 56.200 hl alcool 100%.

Cantitățile de băuturi alcoolice distilate și vinuri (în echivalent alcool 100%), destinate utilizării industriale, au scăzut cu 9,7% față de nivelul anului precedent. Consumul mediu de alcool, pe locuitor, a scăzut cu 3,3% față de nivelul anului precedent.

În anul 2024 consumul mediu de alcool 100%, pe locuitor, a scăzut la vinuri și la băuturile alcoolice distilate, iar la bere s-a menținut constant, comparativ cu evoluția anului precedent.

Pe de altă parte, resursele totale de băuturi nealcoolice (ape minerale, băuturi răcoritoare și bere nealcoolică) au crescut cu 7.600 hl, față de anul precedent. Producția a avut cea mai mare contribuție la formarea resurselor totale de băuturi nealcoolice și a scăzut cu 0,2 p.p. față de ponderea anului 2023. Importul resurselor totale de băuturi nealcoolice a scăzut, iar stocul inițial al resurselor totale de băuturi nealcoolice a crescut.

Ponderea cea mai mare în consumul de băuturi nealcoolice au avut-o apele minerale, în scădere cu 0,6 p.p, și băuturile răcoritoare, în creștere cu 0,3 p.p. față de anul precedent. Berea nealcoolică în anul 2024, a crescut cu 0,3 p.p. comparativ cu anul 2023.

Consumul mediu de băuturi nealcoolice, pe locuitor, în anul 2024, a înregistrat o scădere cu 3,8% (-9,3 litri), față de anul precedent. Consumurile medii de băuturi nealcoolice, pe locuitor au evoluat astfel: consumul de apele minerale a scăzut cu 4,9% (-6 litri), consumul de băuturi răcoritoare a scăzut cu 3,3% (-3,9 litri), iar consumul de bere nealcoolică a crescut cu 12,5% (+0,6 litri).

