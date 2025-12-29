INS, ancheta de conjunctură: Pesimism la început de an – Cu excepția serviciilor, managerii anticipează scăderi în industrie, construcții și retail în următoarele trei luni

Managerii sunt pesimiști la începutul anului 2026, majoritatea, cu excepția sectorului serviciilor, prognozând o scădere a activității în industria prelucrătoare, construcții și comerț cu amănuntul. Însă toți consideră că prețurile vor continua să crească în următoarele trei luni, în toate ramurile economiei, rezultă din ancheta de conjunctură publicată luni de INS.

În industria prelucrătoare, managerii preconizează o scădere a producției (sold conjunctural -8,7%), precum și a numărului de salariați (sold -6,3%). Prețurile la poarta fabricii vor crește însă mai accentuat (sold +24,6%).

Industria prelucrătoare

În construcții, activitatea se va reduce până în februarie, fiind și sezonul rece, când se sistează lucrările (sold -24,5%). Lipsa comenzilor duce și la o diminuare temporară a numărului de angajați (sold -15,1%).

Construcții

Se așteaptӑ ca preţurile lucrărilor de construcţii să urmeze o traiectorie ascendentă reflectată printr-un sold conjunctural de +35,3%.

În sectorul comerţului cu amănuntul, managerii estimează pentru următoarele trei luni scădere moderată a cifrei de afaceri (sold -6,6 %).

Comerț cu amănuntul

În ceea ce priveşte forţa de muncă, angajatorii anticipează o tendinţă de uşoară creştere a numărului de salariaţi (+10,7%).

Majorӑri de preţuri sunt estimate de 35,2% dintre respondenţi iar scăderi de doar 1,8 %, soldul conjunctural fiind astfel de +33,4%.

Servicii

Pe baza datelor estimate, cifra de afaceri din sectorul serviciilor, preconizată pentru următoarele trei luni indică o tendinţă de relativă stabilitate, soldul conjunctural fiind de -4,2%, precum și numărul de angajați (-3,6%)

Preţurile de vânzare sau de facturare se anticipeazӑ cӑ vor urma să crească, tendinţă reflectată printr-un sold conjunctural de +17,5%.

Rezultatele sondajului au fost obţinute prin intermediul anchetelor statistice de conjunctură realizate în luna decembrie 2025, reflectând estimările făcute de managerii întreprinderilor cu privire la tendinţele în evoluţia activităţii economice, numӑrului de salariaţi şi preţurilor. Rezultatul final se obţine sub forma unui sold conjunctural procentual, calculat ca diferenţă între ponderea celor care au ales varianta pozitivă (va creşte) a fenomenului şi ponderea celor care au indicat varianta negativă (va scădea).

Soldul conjunctural indică percepţia managerilor întreprinderilor asupra dinamicii unui fenomen care NU trebuie confundată cu ritmul creşterii sau scăderii oricărui indicator statistic, precizează INS.

