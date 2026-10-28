INS: Activitatea din industrie și construcții ar putea încetini în ultimul trimestru din 2026. Managerii anticipează scumpiri în toate sectoarele

Managerii din industria prelucrătoare și construcții estimează o scădere moderată a activității și a numărului de salariați în perioada octombrie-decembrie 2026, în timp ce prețurile sunt așteptate să crească în toate sectoarele economice analizate, potrivit anchetei de conjunctură publicate miercuri de Institutul Național de Statistică (INS).

În comerțul cu amănuntul și servicii, managerii anticipează o relativă stabilitate a activității economice în următoarele trei luni.

NOTĂ: Soldul conjunctural procentual este diferența între ponderea celor care au ales varianta pozitivă (va crește) a fenomenului și ponderea celor care au indicat varianta negativă (va scădea).

În industria prelucrătoare, volumul producției este estimat să scadă moderat, soldul conjunctural fiind de minus 6%. În același timp, angajatorii anticipează o reducere moderată a numărului de salariați, indicatorul având un sold conjunctural de minus 8%.

În ceea ce privește prețurile produselor industriale, managerii estimează o creștere, soldul conjunctural ajungând la plus 28%.

În construcții, producția și numărul de salariați sunt estimate să scadă, cu solduri conjuncturale de minus 16%, respectiv minus 6%. În schimb, prețurile lucrărilor de construcții sunt așteptate să crească, soldul conjunctural fiind de plus 38%, cel mai ridicat dintre valorile prezentate pentru prețuri în sectoarele analizate.

În comerțul cu amănuntul, managerii prevăd o relativă stabilitate a cifrei de afaceri, pentru care soldul conjunctural este de plus 1%. În privința forței de muncă, este anticipată stabilitatea numărului de salariați, cu un sold de plus 2%.

Totodată, 38% dintre respondenți estimează majorări de prețuri, în timp ce 3% anticipează scăderi, rezultând un sold conjunctural de plus 35%.

În sectorul serviciilor, cifra de afaceri este estimată să rămână relativ stabilă, soldul conjunctural fiind de minus 4%. Aceeași valoare, de minus 4%, este consemnată și pentru estimările privind numărul de salariați.

Prețurile de vânzare sau de facturare ale serviciilor sunt așteptate să crească, soldul conjunctural fiind de plus 19%.

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