vineri

6 martie, 2026

Stiri

Înmatriculările de persoane juridice și PFA-uri, în creștere semnificativă la un an, în ianuarie

De Vladimir Ionescu

6 martie, 2026

Numărul înmatriculărilor de persoane fizice și juridice a crescut în ianuarie 2026 cu 27,67% comparativ cu aceeași perioadă din 2025, totalizând 11.075 de înmatriculări, din care 6.264 SRL, conform datelor centralizate de Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC), relatează Agerpres.

Cele mai multe înmatriculări au fost înregistrate în Municipiul București, respectiv 2.706 (+154,89% comparativ cu prima lună din 2025) și în județele Ilfov (696, +52,97%), Cluj (557, +35,19%), Timiș (522, +31,82%), Iași (482, +14,49%), Brașov (390, +54,76 și Dolj (350, +44,63%).

La polul opus, numărul cel mai mic de înmatriculări a fost consemnat, anul trecut, în județele Teleorman (50, -21,88 față de ianuarie 2025), Covasna (54, +45,95%), Tulcea (56, -3,45%), Caraș-Severin (62, +12,73%) și Mehedinți (66; +17,86%).


Cele mai mari creșteri ale numărului de înmatriculări au fost consemnate în județele Galați (+119,33%) și Giurgiu (+64,71), iar scăderile cele mai semnificative în județele Teleorman (-21,88%), Vaslui (-21,7%) și Sălaj (-18,45%).

Potrivit ONRC, domeniile în care au fost realizate cele mai multe înmatriculări sunt: transport și depozitare (2.045), comerțul cu ridicata și cu amănuntul (1.646) și activități profesionale, științifice și tehnice (1.085).

(Citește și: Numărul înmatriculărilor de firme și PFA – scădere cu 14,6%, în 2024)

