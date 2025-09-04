Piața auto, revenire puternică în august, cu +53% la autoturismele noi – clienții n-au mai așteptat după amânările repetate ale Programului Rabla. Mărcile câștigătoare și poza regională

Înmatriculările de autovehicule noi, în România, au continuat tendința de revenire în august, cu o creștere de +52,6% față de luna august 2024, după o creștere de+26% în iulie 2025 vs. iulie 2024, reiese din datele preliminare ale Direcției Generale Permise de Conducere și Înmatriculări (DGPCI), prelucrate de Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile din România (APIA).

Totalul autovehiculelor noi înmatriculate în primele 8 luni ale anului 2025 este în continuare pe minus, cu -8,9% mai puține față de cele din primele 8 luni din 2024, o scădere semnificativă, cu toate că în temperare, pusă de reprezentanții sectorului auto pe seama amânării repetate a Programului Rabla Auto.

Consumatorii pare că au renunțat în vară să mai aștepte programul și au luat decizii de achiziție indiferent de subvenție.

Dacia rămâne lider și o creștere imensă la pur electrice

Înmatriculările de autovehicule din România, în luna august 2025 și principalele tendințe din piață:

În luna august, înmatriculările de autoturisme noi sunt în creștere cu +52.6% față de august 2024, ajungând la un volum de 15.043 unități, cu circa 50% peste media din cele 3 luni de dinainte de iulie, perioadă de scădere semnificativă comparativ cu cea similară din 2024;

Autoturismele pur electrice înregistrează o creștere masivă, de +93,1% față de august 2024, realizând o cotă de piață de 6,3%;

Pe primele 8 luni din 2025, înmatriculările de autoturisme noi au atins un total de 95.658 unități, cu o scădere de -8,9% față de perioada similară a anului 2024.

Pe mărci, Dacia continuă să fie liderul pieței locale, cu 4.153 de unități noi înmatriculate, în ușoară scădere de la 5.106 de unități noi înmatriculate în iulie – înmatriculările noi de modele Dacia rămâne aproape dublu față media pe cele 3 luni de dinainte de iulie. În același timp, Toyota, care are o ofertă substanțială de modele hibride, este pe locul secund în top cu 1.634 unități, din nou dublu față de media lunilor aprilie-mai-iunie. Piața locală înregistrează o creștere rapidă în ultima perioadă pe zona de hibride, cu o scădere a modelelor diesel.

În topul pe modele, Dacia deține în continuare primele 3 trepte ale podiumului, iar noul model Bigster a depășit din nou Jogger situându-se pe locul 7 în top 10.

Poza regională: România și Slovacia, singurele țări cu piața auto pe minus în acest an la nivelul lunii iulie – În Slovacia scăderea e marginală

La nivel regional, România este parte dintr-un grup de doar 2 țări cu piața înmatriculărilor de autoturisme noi în declin în acest an. Din Europa Centrală și de Est, exceptând România și Slovacia, țările înregistrează ritmuri de creștere de 2 cifre, conform datelor Erste Bank aferente lunii iulie.

”La nivel cumulat, de la începutul anului, înmatriculările de mașini noi au crescut în majoritatea țărilor din CEE. Există însă două excepții: Slovacia și România. În Slovacia, scăderea înmatriculărilor de mașini noi este marginală (-0,7% an/an între ianuarie și iulie), în timp ce în România performanța este mult mai slabă”, punctează analiștii Erste.

