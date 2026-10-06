Piața autoturismelor noi, o nouă lună de declin: Înmatriculările -11% în septembrie și -10% la 9 luni – BYD urcă pe locul 4 în topul mărcilor, electricele cresc cu 16%

Piața auto a mașinilor noi a înregistrat o nouă scădere în luna septembrie, comparativ cu luna septembrie 2025, și continuă să se situeze în acest an sub anul precedent ca număr de înmatriculări noi, conform datelor APIA (Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile din România).

Luna septembrie a livrat o scădere de 11% a înmatriculărilor comparativ cu septembrie 2025, după scăderi mai mari în lunile august și iulie. Scăderile din ultimele 3 luni au venit însă după o creștere de 53% în iunie, apărută în contextul în care pe 7 iulie au intrat în vigoare noi reglementări, de siguranță, așa-numitele GSR2, care au produs un efect de stimulare a înmatriculărilor înainte de această dată, de la care anumite mașini nu mai puteau fi înmatriculate.

Per total, în luna septembrie, au fost înmatriculate 10.952 de autoturisme, cu 1.500 peste înmatriculările de autoturisme noi din august, în timp ce pe cele 9 luni scurse complet din an piața înregistrează o scădere de -10% față de primele 9 luni din anul anterior.

De notat că atât iunie 2026 cât și iulie și august 2025 au fost luni excepționale: în iulie și august anul trecut cumpărătorii au decis să nu mai aștepte programul Rabla, amânat până în toamnă, în timp ce iunie 2026 a fost o lună excepțională din cauza schimbărilor de reglementări pe piață, ceea ce a determinat un număr mult mai ridicat de livrări/înmatriculări.

Schimbări de preferințe în alegerile românilor. Modele și mărcile din Top 10 – Chinezii de la BYD au avut cele mai bune trei luni de la intrarea pe piața românească

Conform analizelor APIA, automobilele electrice au înregistrat o creștere în septembrie, iar după primele 9 luni din acest an parcul auto de automobile pur electrice a depășit nivelul de 75.000 unități.

În același timp, mărcile chineze continuă să câștige teren: marca BYD a avut cele mai bune trei luni de la intrarea pe piața românească, în iulie, august și septembrie.

Principalele tendințe din septembrie din piața auto:

Înmatriculările de autoturisme continuă tendința de scădere și în luna septembrie, cu -11% față de septembrie 2025, dar electrificarea își păstrează avansul, deși într-un ritm mai modest luna aceasta (+16% față de septembrie 2025)

Autoturismele pur electrice înregistrează o creștere de +16%, față de septembrie 2025, ajungând la 869 unități.

Totalul pieței de autoturisme este în scădere cu -10%, în primele 9 luni ale lui 2026, fată de aceeași perioadă a anului trecut.

Surpriza vine din clasamentul mărcilor, unde BYD, cel mai popular producător chinez, a urcat pe locul 4 la înmatriculările de autoturisme noi. BYD înregistrează 3 luni foarte bune, după ce a fost pe locul 5 în topul pe mărci în lunile august și iulie. Acum a avut 708 unități înmatriculate, după 653 unități în august și 672 în iulie.

Dacia continuă să fie liderul pieței, cu 2.705 unități înmatriculate în septembrie, față de 4.124 unități înmatriculate în septembrie 2025, după 2.142 unități înmatriculate în august 2026.

Chinezii de la Chery, care au ocupat locul al zecelea în topul pe mărci la mijlocul anului, au ieșit din top în ultimele 2 luni, dar locul lor a fost luat de MG, marcă britanică deținută de un grup din China, care a fost pe locul 9 cu 345 de înmatriculări în august și pe locul 7 în septembrie, cu 464 unități înmatriculate.

În același timp, Toyota, care are o ofertă substanțială de modele hibride, și-a păstrat locul tradițional în top, adică al doilea, cu 1.435 unități înmatriculate, față de 1.229 în august 2026 și 1.238 în iulie 2026, în creștere totuși de la 1.047 în septembrie 2025.

Cel mai bine vândut model al chinezilor de la BYD pe piața locală, în luna septembrie, a continuat să fie modelul SEAL U.

De notat că piața locală înregistrează o creștere rapidă în ultima perioadă pe zona de hibride, cu o scădere a modelelor diesel și celor full-electrice.

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