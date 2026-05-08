Piața mașinilor noi în aprilie: +2,7% față de aprilie 2025, dar piața rămâne cu -15% în primele 4 luni – Chinezii de la Chery se mențin în Top 10, Dacia continuă anul greu

Piața auto românească a autovehiculelor noi a marcat o revenire în luna aprilie, conform datelor de înmatriculări publicate de DGPCI, prelucrate de Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile din România (APIA).

Conform datelor privind înmatriculările de vehicule noi, aprilie a fost o lună care a adus creșteri moderate pe segmentul de autoturisme noi (+2,7%), dar și continuarea accelerată a electrificării, cu procente de peste 200%.

Un producător chinez reușește să se mențină și în luna aprilie în Top 10 mărci cumpărate de români

Per total, înmatriculările de autovehicule noi, în România, s-au cifrat în aprilie la 10.112 unități, în linie cu martie și semnificativ peste ianuarie și februarie când au fost înmatriculate 8.903 mașini noi, respectiv 7.882.

Piața înregistrează un minus de 15% după primele 4 luni ale anului – Neclar ce se întâmplă cu programul Rabla

Totalul pieței de autoturisme noi este totuși în scădere cu -14,7%, în primele patru luni ale lui 2026, fată de aceeași perioadă a anului trecut, ca urmare a primelor 2 luni din an extrem de slabe.

Principalele tendințe din aprilie din piața auto:

înmatriculările de autoturisme noi sunt în creștere cu +2.7% față de aprilie 2025.

sunt în creștere cu față de aprilie 2025. autoturismele electrificate înregistrează o creștere de +26.3% față de aprilie 2025.

înregistrează o creștere de față de aprilie 2025. autoturismele pur electrice înregistrează o creștere de +205% față de aprilie 2025, ajungând la 639 unități.

Dacia continuă să fie unul din marii pierzători ai pieței în 2026. În același timp, producătorii chinezi au continuat să își păstreze constantă cota de piață câștigată în în acest an: marca chinezească Chery, lansată în România anul trecut, s-a menținut în Top 10 cu 356 de unități în aprilie, după 340 în martie și după ce și-a făcut intrarea în acest top în februarie, când a vândut 318 mașini noi, față de 109 în ianuarie și 0 în ianuarie și februarie 2025.

De notat că modelul Duster a rămas pe prima poziție în Topul pe modele, în timp ce Bigster a coborât pe locul 7 în aprilie, de pe locul 2 în martie.

Ofensiva companiilor auto chineze pe piața românească a mașinilor noi dă roade, doar doi dintre producătorii chinezi care și-au deschis dealer-ship-uri în ultimul an reușind să vândă cel puțin 980 de mașini în primele 2 luni ale anului, adică 4% din toate mașinile noi înmatriculate în ianuarie și februarie, potrivit datelor privind înmatriculările.

