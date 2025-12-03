Piața autoturismelor își continuă revenirea – cu 36% mai multe înmatriculări față de noiembrie 2024 – 5 din cele mai vândute 10 modele de pe piața locală sunt produse în România

Înmatriculările de autovehicule noi, în România, au continuat tendința de revenire și în luna noiembrie, cu o creștere de +36% față de noiembrie 2024, după creșteri de +11,5% în octombrie față de octombrie 2024, respectiv creșteri de +39% în septembrie 2025 vs. septembrie 2024 și +53% în august 2025 vs. august 2024, după cum reiese din datele preliminare ale Direcției Generale Permise de Conducere și Înmatriculări (DGPCI), prelucrate de Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile din România (APIA).

Totalul autovehiculelor noi înmatriculate în cele 11 luni scurse complet ale anului 2025 afișează acum un minus marginal, de -0,6%, comparativ cu primele 11 luni din 2024. Scăderea e astfel în temperare de la -3,6% în octombrie și de la -5,1% în septembrie.

Segmentul autoturismelor noi a reprezentat în primele 9 luni din acest an 30,8% din totalul înmatriculărilor

Piața autoturismelor noi a suferit un recul al vânzărilor în prima jumătate a anului, scădere pusă de reprezentanții sectorului auto pe seama amânării repetate a Programului Rabla Auto. Consumatorii au renunțat însă în vară să mai aștepte programul și au luat decizii de achiziție indiferent de subvenție. Programul a demarat abia din septembrie, cu un buget mult redus, care s-a epuizat rapid.

Pe lângă impactul amânării Rabla, cifrele privind înmatriculările de autoturisme noi au fost alterate statistic în septembrie de un efect de bază pozitiv în condițiile în care septembrie 2024 a fost cea mai slabă lună din ultimii doi ani, cu doar 8.913 unități înmatriculate, ceea a făcut procentul de creștere din septembrie să pară spectaculos. Desigur, și luna iunie 2024 a fost una din cele mai bune din ultimii ani, ceea ce reduce relevanța efectului de bază.

Creștere imensă la pur electrice. Dacia Bigster și Ford Puma Electric sunt în topuri

Înmatriculările de autovehicule din România, în luna noiembrie 2025 și principalele tendințe din piață:

În luna noiembrie, înmatriculările de autoturisme noi sunt în creștere cu +36% față de noiembrie 2024, ajungând la un volum de 13.817 unități, cu circa o treime mai multe decât media din cele 3 luni de dinainte de iulie, perioadă de scădere semnificativă comparativ cu cea similară din 2024;

Autoturismele pur electrice înregistrează o creștere masivă, de +114% față de noiembrie 2024, cu una din cele mai mari cote de piață din ultimii ani; în octombrie 2025 și septembrie 2025 am avut creșteri de +86% și +52% față de octombrie și septembrie 2024, în timp ce în august 2025 creșterea la pur electrice a fost de +93,1% față de august 2024, cu o cotă de piață de circa 6%;

Pe primele 11 luni din 2025, înmatriculările de autoturisme noi au atins un total de 134.653 unități, cu o scădere de -0,6% față de perioada similară din anul 2024, în continuă temperare de la un declin anual de -8,9% în august 2025.

Dacia, lider incontestabil, cu creștere față de octombrie și septembrie

Pe mărci, Dacia continuă să fie liderul pieței locale, cu 4.519 unități noi înmatriculate, în creștere de la 3.439 unități în octombrie și 4.124 unități în septembrie. Înmatriculările noi de modele Dacia rămân mult peste media celor 3 luni de dinainte de iulie.

În același timp, Toyota, care are o ofertă substanțială de modele hibride, este pe locul secund în top cu 1.137 unități, din nou peste media lunilor aprilie-mai-iunie. Piața locală înregistrează o creștere rapidă în ultima perioadă pe zona de hibride, cu o scădere a modelelor diesel.

În topul pe modele, Dacia deține în continuare primele 4 locuri ale clasamentului, iar noul model Bigster a depășit de departe modelele străine, cu 528 unități înmatriculate, în creștere față de lunile anterioare (438 unități noi în octombrie). În septembrie, Bigster a fost pe locul 5 în topul pe modele și pe locul 7 în august.

Ford, lider de piață la full-electrice cu Puma Gen-E

Ford Puma, model produs tot în România la Craiova (inclusiv cu motorizare electrică), a rămas pe locul 8 în top 10 în noiembrie, după ce a intrat în acest clasament în septembrie.

Astfel, dintr-un total de 1.052 de automobile electrice vândute în România în luna noiembrie, Ford are o cotă de piață de 21%.

Puma Gen-E a intrat în fabricație în anul 2025, la uzina Ford din Craiova, fiind primul model complet electric fabricat în România. Puma Gen-E a fost livrat către 124 de clienți pe parcursul lunii noiembrie, conform Ford.

***